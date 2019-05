“Slavinnen kregen zweepslagen, werden gebrandmerkt en moesten seks hebben met sekteleider” jv

21 mei 2019

14u01

Bron: New York Times, The Guardian 0 In Brooklyn loopt het proces tegen de zelfverklaarde zelfhulpgoeroe Keith Raniere (58), oprichter van de sekte NXIVM. Gisteren kwam voormalig lid Lauren Salzman voor de tweede keer getuigen. Ze vertelde hoe seksslavinnen van de ultrageheime tak genaamd ‘The Vow’ of ‘D.O.S.’ zweepslagen kregen, naaktselfies moesten maken en gebrandmerkt werden. Velen werden tot seks met Raniere gedwongen.

Raniere wilde de vrouwelijke sekteleden hun meester laten gehoorzamen als “hongerige honden”. Dat stond letterlijk tussen de geschreven instructies. De vrouwen werden zodanig gehersenspoeld dat ze op elk moment van de dag zouden springen om zogenaamde “zorgdaden” voor Raniere te stellen. Dat kon gaan van het op eigen kosten boodschappen doen voor hem tot het sturen van naaktfoto’s. Wie niet luisterde, werd door de andere sekteleden met een roeispaan of met een lederen riem geslagen, of kreeg een andere sadistische straf. Dat verklaarde de 42-jarige Salzman, wier moeder Nancy Salzman samen met Raniere de zogezegde zelfhulpgroep NXIVM had opgericht in de jaren 90.

Ook actrice Allison Mack - bekend van Smalville - liet zich in met de sekte. Zij pleitte schuldig aan het verzamelen van bezwarend materiaal van de sekteleden om ze te kunnen chanteren. Het is nog niet duidelijk of Mack al dan niet zal getuigen tegen Raniere tijdens het lopende proces dat in totaal een zestal weken zou duren.

Lauren Salzman was een van de acht meesteressen die zelf de slavinnen waren van Raniere. Zelf beschikten de meesteressen ook over een groep eigen slavinnen, die op hun beurt dan weer anderen rekruteerden. Salzman had eerder al bekend dat ze zelf als hoger geplaatste van D.O.S. een van haar 22 slavinnen - een Mexicaanse - twee jaar lang had opgesloten in een slaapkamer om haar te straffen. Ze kon ook een van de vrouwen overhalen al haar bezittingen af te staan aan de sekte.

In totaal waren er vier niveaus van slaven, aldus Salzman. Als rekruut moest je vijf etappes doorlopen. Van in het begin werd er persoonlijk chantagemateriaal geëist als toewijding aan de groep.

Dat bestond onder meer uit naaktselfies die de sekteleden moesten maken tijdens hun bijeenkomsten in het clubhuis voor vrouwen, driemaal per week. Met vele slavinnen had hij ook nog eens een seksuele relatie. Volgens Salzman droomde Raniere ervan om duizenden of zelfs miljoenen D.O.S.-leden te rekruteren en op termijn ook politici uit zijn sekte te installeren.

Het ultieme bindmiddel aan de geheime sekte was dat de vrouwen ergens ter hoogte van de dij gebrandmerkt werden met de initialen van Raniere. Een brandmerk in de huis was immers blijvender dan een tattoo, was de redenering. Ook Salzman zelf onderging die barbaarse initiatie in 2017: “Het pijnlijkste wat ik ooit heb meegemaakt”. Het weerhield haar niet om zelf zo’n rituele sessie met enkele van haar eigen slavinnen te organiseren bij haar thuis. De vrouwen hadden elkaar nog nooit ontmoet en moesten naakt en geblinddoekt in een cirkel gaan zitten. De eerste die aan de beurt kwam, “gilde en schreeuwde het uit”, getuigde Salzman. “Het leek afschuwelijk. Het schrikte de andere meisjes af.”

Meer over Keith Raniere