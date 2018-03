'Slager van de Balkan' Ratko Mladic gaat in beroep tegen zijn veroordeling tot levenslang ADN

22 maart 2018

20u15

Ratko Mladic, de vroegere militaire leider van de Bosnische Serviërs, is vandaag in beroep gegaan tegen zijn veroordeling tot levenslang. Het Internationaal Joegoslavië-Tribunaal veroordeelde hem in november voor volkerenmoord, misdaden tegen de mensheid en oorlogsmisdaden.

De advocaten van de 'Slager van de Balkan' hebben het hof van beroep gevraagd "alle onjuiste veroordelingen te annuleren" en hun cliënt vrij te spreken.

"De hoeveelheid en de omvang van de fouten in het vonnis kennen geen voorgaande" zeggen de raadslieden van Mladic. De advocaten gewagen van "fundamentele fouten", zoals de verkeerde identificatie van de positie van hun cliënt onder de leiders van de Servische Bosniërs.

Ook het parket is in beroep gegaan. Het wil Mladic (75) schuldig geacht zien aan een tweede beschuldiging van volkerenmoord. Mladic werd schuldig bevonden aan het bloedbad in de enclave Srebrenica waar in 1995 achtduizend moslimmannen en -jongens zijn vermoord, maar was vrijgesproken van volkerenmoord op andere plaatsen.