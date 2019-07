‘Slachtoffer’ groepsverkrachting door Israëlische toeristen nu zelf gearresteerd Chris Klomp

29 juli 2019

01u28

Bron: AD.nl 0 De 19-jarige vrouw uit Engeland die claimde door twaalf Israëlische toeristen te zijn verkracht in Cyprus is vandaag gearresteerd op verdenking van het afleggen van een valse verklaring. De twaalf verdachten zijn inmiddels allemaal in vrijheid gesteld.

De vrouw moet volgens persbureau AFP morgen in de rechtszaal verschijnen. Volgens Israëlische media zou de vrouw ingestemd hebben met de seks en werd ze kwaad toen enkele mannen gingen filmen en fotograferen. Daarna zou ze een valse verklaring hebben afgelegd.

Ze belde op 17 juli de politie omdat ze in een hotel ”langdurig verkracht” zou zijn. Later die dag arresteerde de politie twaalf mannen in de leeftijd van vijftien tot twintig jaar. Zij ontkenden de verkrachting.

Ontkenning

De twaalf jongens zeggen allemaal goed bevriend te zijn geweest met de vrouw. Ze zeggen niets te begrijpen van haar aangifte. Negen jongens ontkennen de vrouw ook maar met één vinger te hebben aangeraakt.

Voor de arrestatie van de mannen was in de badplaats sprake van rellen, omdat Britse toeristen die van het schokkende incident hadden gehoord verhaal wilden halen bij toeristen die er in hun ogen Israëlisch uitzagen. De politie moest meermaals uitrukken om de boel op straat te kalmeren.