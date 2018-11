“Sla hem, sla harder”: India kampt met stijgend aantal haatmisdrijven waarbij burgers het heft in handen nemen AW

02 november 2018

15u55

Bron: Washington Post 0 Nadat de Indiase hindoe-nationalist Narendra Modi in 2014 benoemd werd tot minister-president steeg het aantal haatmisdrijven. Daarbij is de moslimminderheid het grootste slachtoffer en de hindoes lijken getransformeerd tot gewelddadige moordenaars. Uit cijfers blijkt dat het aantal religieuze rellen tussen 2014 en 2017 zelfs met 28 procent steeg.

Voor het hindoeïsme zijn koeien heilige dieren. Gelovigen gaan er een stapje voor opzij en eten uit respect geen rundvlees, je mag de dieren immers niet doden. Toch zijn er tal van moslims die rundvlees proberen te smokkelen, waaronder Alimuddin Ansari. De man kende de risico’s, maar verdiende voldoende geld voor de gevaarlijke job die hij uitoefende. Het doel was brood op de plank brengen voor zijn gezin.



Op een warme dag trok zijn busje de aandacht. Een menigte hindoes dwongen hem naar een marktplein te rijden waar een nog grotere massa Ansari opwachtte. De man werd uit zijn auto gesleurd en een grote groep hindoes met bamboestokken omsingelde hem. Ze duwden zijn bus om en staken die in brand waarna het rundvlees op de straten belandde. Dat wakkerde de furie aan: “Sla hem, sla hem, sla hem harder!” Ansari werd geslagen en geschopt en stierf aan zijn verwondingen nog voordat hij het ziekenhuis bereikte.

Elf mannen werden gearresteerd, maar allen werden ze, na hevig protest, vrijgelaten wegens “onvoldoende bewijsmateriaal”.

WhatsApp

Bovendien werd alles gefilmd én live uitgezonden via WhatsApp. Zelfs de vrouw en zoon van Ansari zagen hoe hij hardhandig werd aangepakt. “Mijn vader was een goed man, hij zorgde goed voor zijn gezin”, vertelde de zoon, Ahktar Ansari (22). “Ik zag hoe hij vermoord werd, maar kon niets doen. Dat deed zoveel pijn.”



En het online platform wordt vaker gebruikt om keet te schoppen. India is dan ook de belangrijkste afzetmarkt voor WhatsApp. Per dag worden er in het land ruim dertien miljard berichten gestuurd, vaak via groepen waar het hele dorp lid van is. Die groepen spreken via hetzelfde platform af wanneer ze vermoeden dat iemand rundvlees smokkelt, kinderhandelaar is of pedofiel.

Gewelddadige burgerwacht

Ansari was dus niet de enige die zo’n gruwelijke dood te wachten stond, velen volgden. Een deel van het geweld is te wijten aan het schenden van de rechten van de koe. Hindoes maken ongeveer tachtig procent van de Indiase bevolking uit waardoor hun religie als wet geïnterpreteerd wordt. Zo patrouilleren troepen burgers over de straten, op zoek naar rundvleessmokkelaars.

Weinig blijk van berouw

Modi beweert dan wel dat zijn regering zulke burgerwachten opspoort en afstraft, maar volgens critici van zijn beleid moedigt hij de extremisten net aan. En de cijfers lijken voornamelijk het laatste statement te bevestigen: meer dan de helft van de gerapporteerde haatmisdrijven vonden afgelopen jaar plaats in drie staten in het noorden van India waar zijn aanhang het grootst is.



Terwijl er tussen 2010 en 2013 slechts tien haatmisdrijven of lynchpartijen gerapporteerd werden via media, waren dat er 2017 al 74. Tijdens interviews toont Modi weinig berouw over de vele gewelddadige conflicten in zijn land. “Ik doe niets fout”, herhaalt hij keer op keer.