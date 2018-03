“Skripal en dochter vergiftigd via ventilator in auto” IVI

19 maart 2018

08u06

Bron: ABC News, The Guardian 1 De voormalige Russische dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter Yulia zouden aan het zenuwgif blootgesteld zijn via het ventilatiesysteem van hun wagen. Dat meldt de Amerikaanse zender ABC News. Volgens de zender hebben Amerikaanse inlichtingendiensten van hun Britse collega’s vernomen dat onderzoekers nu een beter zicht hebben op hoe de aanval is uitgevoerd. Skripal en zijn dochter liggen nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Een stofachtige vorm van het zenuwgif Novichok zou in het ventilatiesysteem van Skripals BMW gezeten hebben. Op die manier zijn Skripal en zijn dochter besmet geraakt met het gif, zo beweren drie bronnen binnen de Amerikaanse inlichtingendiensten. De Britse politie heeft nog niet willen reageren op het bericht van ABC News, maar heeft eerder wel al gezegd dat de rode BMW het middelpunt is van het onderzoek. In de wagen zijn verschillende sporen van het gif teruggevonden.

Volgens een van de bronnen van de Amerikaanse inlichtingendiensten is het zenuwgif “een Koude Oorlog - substantie”. “Het is iets waarvan de Russen altijd beweerd hebben dat ze het niet hebben”, aldus de bron tegen ABC News.

Nog volgens de Amerikaanse zender zijn zeker 38 andere personen in Salisbury getroffen door het zenuwgif. De impact van het gif bij deze mensen wordt nog onderzocht, maar bij de meesten gaat het wel om lichte symptomen van vergiftiging. Er wordt ook verwacht dat er nog meer slachtoffers zullen geïdentificeerd worden.

Volgens de Britse regering zit Rusland achter de vergiftiging van Skripal en zijn dochter. Premier Theresa May heeft vorige week 23 Russische diplomaten uit het land gezet. Poetin ontkent iets te maken te hebben met de aanslag. Na de actie van May besloot hij om 23 Britse diplomaten in zijn land de deur te wijzen.