"Situatie vluchtelingenkamp Lesbos bereikt kookpunt" AV

31 augustus 2018

13u38

Bron: ANP 2 De vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties slaat alarm over de situatie in het overvolle vluchtelingenkamp Moria op Lesbos. De situatie bereikt daar een "kookpunt'', zegt een woordvoerder van de United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).

Het vluchtelingenkamp Moria biedt plaats aan 2.000 mensen, maar volgens de UNHCR worden momenteel 7.000 migranten en asielzoekers ondergebracht. Ongeveer een kwart van hen is minderjarig. De organisatie wil dat asielzoekers die in aanmerking komen voor opvang op het vasteland sneller worden overgeplaatst.

Ook op andere Griekse eilanden zou de situatie nijpend zijn. In een centrum op Samos zitten 2.700 migranten, bijna vier keer meer dan waar het voor is ontworpen. Verder zijn ook in kampen op Chios en Kos veel meer vluchtelingen opgevangen dan oorspronkelijk de bedoeling was.

De woordvoerder zegt dat er grote zorgen zijn over slechte sanitaire voorzieningen, gevechten tussen gefrustreerde groepen en een toenemend aantal gevallen van seksueel misbruik in de kampen. Hij stelt dat andere EU-lidstaten de landen moeten helpen waar veel vluchtelingen aankomen.