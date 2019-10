“Situatie in Syrië dwingt ons ertoe om Nederlandse IS-strijders in eigen land te berechten” SVM

13 oktober 2019

15u47

Bron: Belga 0 De situatie in het noorden van Syrië dwingt Nederland ertoe IS-strijders in eigen land te berechten. Dat zei Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma van regeringspartij D66 in het tv-programma ‘Buitenhof’. Het kabinet wil terreurverdachten eerder in de regio voor de rechter brengen.

Volgens de lokale Koerdische autoriteiten zijn gisteren 785 IS'ers uit het kamp Ain Issa ontsnapt. Eerder zouden IS'ers ontkomen zijn uit een kamp bij Raqqa. Het Turkse leger viel het gebied deze week binnen om Koerdische milities te verdrijven en een bufferzone te creëren.

Sjoerdsma vreest dat IS'ers onder de radar naar Nederland komen en daar “verschrikkelijke dingen” gaan doen. Dat moet voorkomen worden door ze in Nederland te berechten. Berechting in de regio is geen optie meer, meent hij. "Het ziet er gewoon naar uit dat die mogelijkheid ons ontglipt."

Sven Koopmans van coalitiepartner VVD keerde zich fel tegen het voorstel. "Mensen moeten daar blijven en berecht worden.”

Merkel: “Zet offensief stop”

De Duitse bondskanselier Angela Merkel riep de Turkse president Recep Tayyip Erdogan intussen op om het militaire offensief in het noordoosten van Syrië stop te zetten. Haar land zet de wapenexport naar de NAVO-bondgenoot deels stop, maar Erdogan liet al weten dat zulke embargo’s de Turkse operatie niet zullen tegenhouden.

Andere gespreksthema’s in het telefoongesprek tussen Merkel en Erdogan waren de situatie in de Syrische provincie Idlib en de Turkse gasboringen in de oostelijke Middellandse Zee.