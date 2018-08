"Shanann, Bella, Celeste, kom terug alstublieft." Enkele uren later geeft Amerikaan toe dat hij zijn vrouw en twee dochters vermoord heeft Sven Van Malderen

16 augustus 2018

21u11

Bron: CNN 2 Spoorloos verdwenen waren ze, zijn vrouw Shanann en zijn dochters Bella en Celeste. Op tv deed Chris Watts gisteren een emotionele oproep opdat ze zouden terugkeren. Enkele uren later gaf hij echter toe dat hij hen zelf vermoord had. Naar verluidt wil de Amerikaan uit Frederick (Colorado) de speurders nu naar hun lichamen leiden.

Shanann (34) was vijftien weken zwanger. Watts vertelde tegen de politie dat hij haar maandag voor het laatst gezien had om 5.15 uur 's morgens, toen vertrok hij naar zijn werk. Drie uur eerder zou ze met het vliegtuig thuisgekomen zijn van een zakenreis. Ze zouden een woordenwisseling gehad hebben die hem nog de rest van de nacht wakker hield.

Die ochtend kreeg hij geen antwoord op zijn sms'jes. De onrust groeide nog toen een vriend langskwam, maar niemand thuis bleek. Nochtans stond haar auto gewoon voor de deur. Een vriendin verklaarde dat ook al haar spullen -zoals haar gsm, portefeuille en handtas- nog thuis lagen.

"Een nachtmerrie"

"Dit voelt onwezenlijk aan", vertelde Watts in het nieuwsprogramma van Denver7. "Alsof ik in een nachtmerrie zit waar ik niet kan uit ontwaken."

"Mijn huis leek wel een spookdorp. Zij was er niet, de kinderen waren er niet. Ik heb geen idee waar ze naartoe gegaan zijn."

Op Fox News klonk echter een andere versie. "Ze zei dat ze met de kinderen naar het huis van een vriend zou gaan. Dat was het laatste wat ik van haar gehoord heb, het bleef heel vaag. In mijn hart hoop ik dat ze ergens veilig zit."

"Kan het dat ze er zomaar vandoor gegaan is? Dat weet ik niet", stelde Watts. "Maar als iemand hen ontvoerd heeft, wil ik ze nu terug."

"Huis is niet compleet"

De man richtte zich ook persoonlijk tegen de camera. "Shanann, Bella, Celeste. Als jullie ergens zitten en me horen, kom gewoon terug. Als iemand hen vasthoudt, vraag ik aan die persoon om hen vrij te laten. Ik moet iedereen weer zien, dit huis is niet compleet zonder hen."

Of er sprake was van een ruzie voor de feiten? "Geen ruzie, eerder een emotioneel gesprek. Maar meer wil ik er niet over zeggen."

"Ik wil dat ze terugkomen", verklaarde hij nogmaals met een lach op het gezicht. "Dit moet stoppen. Iemand moet duidelijk maken wat er gebeurd is."

Leugens

Allemaal leugens dus, blijkt nu. Watts ging tot bekentenissen over, speurders hebben nu een lichaam teruggevonden op de locatie waar hij werkt. "We zijn er vrij zeker van dat het om Shanann gaat", verklaarde politiedirecteur John Camper vandaag tijdens een persconferentie. "En we denken ook te weten waar we de kinderen moeten zoeken."

"Klootzak mag wegrotten"

De broer van Shanann laat op Facebook zijn frustratie de vrije loop. "Die klootzak mag wegrotten in de hel", aldus Frankie Rzucek. "Watts heeft toegegeven dat hij mijn zwangere zus en mijn twee nichtjes vermoord heeft. We hadden nog maar net vernomen dat ze zwanger was van een jongen, hij zou Niko gaan heten."

"Ik wil gewoon weten waarom. Ik wil ook dertig seconden alleen zijn met die harteloze psychopaat. Mijn bloed kookt, om nog te zwijgen van de pijn en de woede die ik in mijn hart voel."