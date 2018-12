“Shame on you!”: demonstranten verstoren toespraak VS-afgevaardigde over fossiele brandstoffen LH

10 december 2018

19u59

Bron: Belga 0 Milieu-activisten hebben vandaag een speech van de Amerikaanse afgevaardigde op de VN-milieuconferentie COP 24 in Katowice verstoord. De demonstranten namen met name het energiebeleid van VS-president Donald Trump op de korrel.

Tijdens zijn toespraak op de bijeenkomst met de titel 'Innovatieve Energieën stimuleren de Economische Dynamiek' werd Preston Wells Griffith, Trumps raadgever inzake energie en klimaat, onderbroken met de leuze ‘shame on you'. Voorts werden vlaggen opgestoken met de tekst ‘laat het in de grond'. Daarmee werden fossiele brandstoffen als kolen en olie bedoeld.

Het veiligheidspersoneel greep niet in. Tijdens het protest bleef Griffith roerloos en zwijgend aan het spreekgestoelte staan.

In Trumps energiebeleid wordt onder andere weer ingezet op kolenwinning. Voorts heeft hij de VS uit het klimaatakkoord van Parijs teruggetrokken. De terugtrekking gaat pas in in november 2020, reden waarom toch een Amerikaanse delegatie in Katowice is.

"Keep it in the ground" #EndCoal De VS dacht op de #COP24 een leuk steenkool en nucleair propoganda feestje te kunnen geven. Dat ging mooi niet door. Dit was het protest buiten, kun je nagaan hoe het binnen was.