“Shame on you!”: demonstranten verstoren toespraak VS-afgevaardigde over fossiele brandstoffen LH

10 december 2018

19u59

Bron: Belga 0 Milieu-activisten hebben vandaag een speech van de Amerikaanse afgevaardigde op de VN-milieuconferentie COP 24 in Katowice verstoord. De demonstranten namen met name het energiebeleid van VS-president Donald Trump op de korrel.

Preston Wells Griffith, Trumps raadgever inzake energie en klimaat, hield op de bijeenkomst een toespraak toen hij onderbroken werd door aanwezigen die de leuze ‘shame on you’ scandeerden en ook spandoeken hadden meegebracht.

Griffith zei dat de VS in de toekomst niet zullen stoppen met steenkoolwinning en het gebruik van fossiele brandstoffen. “De realiteit is dat landen fossiele brandstoffen zullen blijven gebruiken om energie, transport en de industriële behoeften van hun burgers te verzekeren. De kernindustrie zal ook grote hoeveelheden emissieloze energie blijven leveren, vooral voor de bijna één miljard mensen op aarde die geen of amper toegang hebben tot energievoorzieningen”, zei Griffith.

“Als we de toegang tot betaalbare en betrouwbare energie willen verzekeren, dan is duidelijk dat innovatie op vlak van fossiele brandstoffen een leidende rol zal blijven spelen”, zei hij nog voor hij onderbroken werd. Het veiligheidspersoneel greep niet in. Tijdens het protest bleef Griffith roerloos en zwijgend aan het spreekgestoelte staan.

In Trumps energiebeleid wordt onder andere weer ingezet op kolenwinning. Voorts heeft hij de VS uit het klimaatakkoord van Parijs teruggetrokken. De terugtrekking gaat pas in in november 2020, reden waarom toch een Amerikaanse delegatie in Katowice is.

“Keep it in the ground” #EndCoal De VS dacht op de #COP24 een leuk steenkool en nucleair propoganda feestje te kunnen geven. Dat ging mooi niet door. Dit was het protest buiten, kun je nagaan hoe het binnen was. pic.twitter.com/Hj1oeCkrzR Dewi Zloch(@ dewizloch) link