'Sh*thole' of 'shithole'? Amerikaanse media worstelen met verslag over Trumps schandaaluitspraken

Bron: The New York Times, The Washington Post 0 REUTERS Met zijn verwijzing naar een aantal Afrikaanse landen als 'shithole countries' heeft de Amerikaanse president Donald Trump niet alleen een storm van kritiek veroorzaakt, hij liet meteen ook de Amerikaanse media in verwarring achter. In een puriteins medialandschap waar zowat elke vloek wordt weggebiept, was het dan ook de vraag hoe je bericht over een 'shithole country' zonder het woord uit te spreken?

Zowat elk medium, geschreven of audiovisueel, zou bij een normaal verslag waarin het woord 'shithole' voorkomt, de term wegbliepen of omschrijven als 'sh*thole' of 's***hole'.

Maar wat doe je wanneer de belangrijkste persoon ter wereld de term heel bewust gebruikt en er een schandaal mee veroorzaakt? Heel wat kranten en tv-stations worstelden er mee. Het NBC-nieuws opende met een waarschuwing dat de gebruikte taal "mogelijk niet geschikt zal zijn voor onze jonge kijkers". Bij ABC waarschuwden ze dat "de president een vloek heeft gebruikt die we niet zullen herhalen".

'S-holes'

Duidelijk was dat niet iedereen op dezelfde lijn zat. CNN en MSNBC toonden het woord wel in hun banners onderaan het scherm, terwijl Fox News sterretjes gebruikte om niet de volledige term te moeten tonen. Maar terwijl CNN-journalist Jim Acosta het wel volledig had over 'shithole countries', deed zijn collega-presentator Wolf Blitzer alle moeite van de wereld het woord niet uit te spreken en zich te beperkten tot 's-hole' of zelfs letterlijk 'blank-hole'.

Just f-ing say it, Wolf.

Persbureau AP verklaarde het woord volledig te geven omdat "het onnozel zou zijn het woord te maskeren gezien de gebruikte taal voor Afrikaanse landen en Haïti zo uitzonderlijk was". Dezelfde redenering werd gevolgd bij The New York Times: "Het leek ons vrij duidelijk dat we de gebruikte woorden volledig moesten weergeven, zonder te parafraseren. We wilden dat lezers volledig zouden begrijpen waar het om ging."

Toch koos The New York Times voor een tussenweg, door in de titel de term niet te herhalen en te spreken over "vulgaire taal". Hetzelfde bij de politieke nieuwswebsite The Hill, die het op zijn homepage overal over 's---hole countries' heeft, maar in de artikels zelf de term wel volledig weergeeft.

De homepage van The Hill vanochtend.