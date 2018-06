"Seriemoordenares Joanna Dennehy nog erger dan Rosemary West" jv

26 juni 2018

07u53

Bron: news.com.au 26 De Britse Joanna Dennehy stak drie mannen dood in tien dagen en verwondde er nog eens twee levensgevaarlijk met haar mes. Criminologe Christopher Berry-Dee schrijft in een nieuw boek over vrouwelijke seriemoordenaars dat Dennehy een zwaarder geval is dan Rosemary West en Aileen Wuornos, die beiden nochtans meer doden op hun geweten hebben dan de 35-jarige Britse.

Rosemary West vermoordde samen met haar man Fred minstens twaalf jonge vrouwen. De Amerikaanse Aileen Wuornos schoot zeven mannen dood. Toch kunnen ze - in negatieve zin dan - niet 'tippen' aan Joanna Dennehy, vindt Berry-Dee. "De gruwel van haar misdaden zet Rosemary West haast in de schaduw, omdat de meeste vrouwelijke seriemoordenaars in groepsverband te werk gaan - met twee, drie of vier", meent de auteur. "Waarom Dennehy met kop en schouders boven de anderen uitsteekt, is dat ze zelf een mes gebruikte - een knipmes van 7,6 centimeter - van dichtbij en heel persoonlijk, om ermee te steken en te blijven steken. Die anderen komen niet in de buurt van het monster dat nog altijd in Dennehy zit. Volgens mij zou ze meteen weer gaan moorden."

Joanna Dennehy zit een levenslange celstraf uit voor het doodsteken van drie mannen, wier lijken ze in maart 2013 dumpte in een gracht in Peterborough, ergens in het midden van Engeland. Ze bekende de moorden die ze had gepleegd in een tijdsspanne van tien dagen. Toen ze op de vlucht was voor de politie, probeerde ze begin nog eens twee andere mannen dood te steken. Die misdaden bekende ze eveneens. "Ze had niet enkel haar drie slachtoffers vermoord, maar ging in 'overkill', zoals Uma Thurman in de film 'Kill Bill'. Zo diep zat haar haat voor mannen", aldus Berry-Dee in zijn boek. "En daarna likte ze het nog warme bloed van de tafel."

Eerst bedreigen, dan flirten

Tijdens haar proces in 2014 werden beelden van beveiligingscamera getoond waarop Dennehy met haar vriend Gary Stretch te zien is in een winkel. Ze bedreigt daarop eerst, helemaal opgewonden, de kassierster en daarna begint ze plots met haar te flirten. Even na haar bezoek aan de winkel zou ze een gewelddadige mesaanval plegen op Robin Bereza, een brandweerman op rust, die ze lukraak met Stretch had uitgekozen. Op dat moment, 2 april 2013, was ze nog voortvluchtig na het plegen van de drie eerdere moorden.

Haar eerste slachtoffer was de 31-jarige Pool Lukasz Slaboszewski, die ze nog maar een dag eerder tegen het lijf was gelopen in een shoppingcenter. Ze slachtte hem af in haar keuken. Daarna volgde John Chapman, een 56-jarige ex-soldaat van de Royal Navy met wie Dennehy een appartement deelde. Ze bracht hem om met vijf messteken tijdens zijn slaap. De derde moord was die op haar partner en tevens huiseigenaar, Kevin Lee (48). Ze had hem bij haar thuis gezegd dat ze hem wou verkrachten terwijl hij een jurk aanhad.

Toevallige passanten

Naast Robin Bereza (63) overleefde ook een andere toevallige voetganger, John Rogers (56), de messteken die Dennehy hem had toegebracht. De twee danken hun leven aan het snelle ingrijpen van de hulpdiensten.

Dennehy is nog maar de derde Britse vrouw ooit die levenslang kreeg, na Rosemary West en Myra Hindley. Opvallend bij Dennehy is dat ze opgroeide in een warm nest uit de middenklasse. Ze had een zorgeloze jeugd en bleek ook een flinke en begiftigde studente. Tot ze op haar veertiende begon te experimenteren met drugs.

Criminoloog Christopher Berry-Dee vroeg haar naar aanleiding van zijn boek Talking With Female Serial Killers naar haar motieven, maar ze antwoordde hem dat ze die nooit heeft willen geven en dat ze "haar schuld altijd heeft staande gehouden zonder excuses te zoeken". Berouw heeft ze ook niet, zei ze.