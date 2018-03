'Sekteleider' laat vrouwen brandmerken met zijn initialen: "Keith chanteerde hen met naaktfoto's en ander bezwarend materiaal" Sven Van Malderen

27 maart 2018

16u55

Bron: CBS News/New York Times 0 Een 'sekteleider' die zijn vrouwelijke volgelingen brandmerkte met zijn initialen is gearresteerd in Mexico. De slachtoffers moesten verplicht seks hebben met Keith Raniere. Als ze weigerden, zou hij compromitterend materiaal van hen naar buiten brengen. Hij wordt nu beschuldigd van vrouwenhandel.

Raniere stond twee decennia lang aan het hoofd van de mysterieuze organisatie Nxivm, met hoofdzetel in Albany (New York). Volgens toegewijden gaat het louter om een zelfhulpgroep, ex-leden noemen het zonder verpinken een sekte. "We moesten hem Vanguard noemen. Hij eiste strikte gehoorzaamheid van zijn volgelingen", klonk het. Hij bouwde naar verluidt een piramidesysteem op, met 'meesters' die de plak zwaaiden over hun 'slavinnen'.

In oktober bracht de New York Times een artikel uit over de vreselijke praktijken. Enkele dames vertelden hoe een dokter met een brandtang steeds hetzelfde symbool op hun onderbuik tatoeëerde. Kort nadien zou Raniere van de Verenigde Staten naar Mexico vluchten.

"Verzet me tegen elke vorm van geweld"

"De aanwezige slavinnen moesten volledig naakt zijn", staat in de aanklacht te lezen. "Terwijl de ene vrouw het brandmerken filmde, moest de andere het slachtoffer vasthouden."

Raniere ontkent ook maar iets met die beschuldiging te maken te hebben. "Ik verzet me tegen elke vorm van geweld", liet hij in een open brief verstaan. Een mail aan het adres van een van zijn volgelingen werpt echter een ander licht op de zaak. "Dat ontwerp had in eerste instantie niets met mijn initialen te maken, maar het werd lichtjes aangepast. Anders had het evengoed van Abraham Lincoln of Bill Gates kunnen komen", klinkt het daar.

Chantagemateriaal

Om toegelaten te worden tot de groep moesten de vrouwen naaktfoto's of ander bezwarend materiaal inleveren. Wie ongehoorzaam werd of ermee dreigde de ware aard van de organisatie te onthullen, werd met die info gechanteerd.

Het onderzoek wees uit dat een groep van vijftien tot twintig vrouwen rond Raniere bleven cirkelen. Af en toe kwam er vers bloed, van enkele 'gevestigde waarden' werd dan afscheid genomen. "Wie nog maar net begon, wist niet wie de opperleider was", aldus FBI-agent Michael Lever. "Na verloop van tijd gaf hun toegewezen meester de opdracht om met Raniere te gaan vrijen."

Als beloning kregen die dames geld en een job. Bij het vertrek moesten ze alles echter weer afgeven.

Financiële motor

Clare en Sara Bronfman vormden de financiële motor achter het minutieus uitgebouwde netwerk. De twee zouden -als dochters van Seagram-miljardair Edgar Bronfman- zowat 150 miljoen dollar (120 miljoen dollar) van hun fortuin afgestaan hebben. Daarnaast zijn er echter nog zo'n 16.000 leden die ook hun financiële duit in het zakje doen. Voor workshops rond psychologische en emotionele materies leggen ze bijvoorbeeld probleemloos duizenden euro's op tafel.

Caloriearm dieet

Raniere had volgens de speurders een duidelijke voorkeur voor slanke vrouwen. Ze moesten een caloriearm dieet volgen en minutieus bijhouden wat ze in hun mond staken. Wie de regels overtrad, werd vernederd. "Ze moesten dan bijvoorbeeld koeienuiers -valse, geen echte- over hun borsten trekken en dan mocht de rest hen beledigen."

Dochter van Dinasty-actrice

Ook de dochter van Dinasty-actrice Catherine Oxenberg viel in hun klauwen. "In 2011 woonden India en ik een seminarie van Nxivm bij, ze gaven tips om jezelf beter te maken. Ik vond dat hele gedoe vreemd, maar mijn dochter was er wel door gebeten. Recent ben ik te weten gekomen dat ze een strikt dieet moest volgen, heel wat haar verloren is en al een jaar haar maandstonden niet meer gehad heeft. Gelukkig eet ze nu weer wat meer, de hele organisatie wil immers normaler overkomen."

"India is even naar Los Angeles geweest. Dat geeft me hoop, ook al wil ze mij niet meer zien. Haar leiband zat bijzonder strak, normaal dus dat ze nog altijd veel invloed over haar hebben. Mijn dochter is een bekend figuur. Als zij de groep zou verlaten, zou dat voor hen een zware klap betekenen. Ze doen er dus alles aan om haar aan boord te houden."