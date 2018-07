"Sekteleider die achter gasaanval op metro Tokio zat geëxecuteerd" IB

06 juli 2018

02u39

Bron: Reuters, Belga 0 De ex-goeroe van de sekte Aum Shinrikyo, die ter dood veroordeeld werd vanwege zijn verantwoordelijkheid voor de aanval met saringas in de metro van Tokio in maart 1995, is vrijdagochtend geëxecuteerd. Dat melden Japanse media, maar werd nog niet bevestigd door de minister van Justitie.

Chizuo Matsumoto, beter bekend als Shoko Asahara, was de eerste van dertien personen die zullen worden opgehangen om de aanval. De Aum Shinrikyo cultus, die boeddhistische en hindoeïstische meditatietechnieken combineerde met apocalyptische boodschappen, verspreidde het dodelijke zenuwgas sarin in verschillende metrotreinen in Tokyo tijdens het spitsuur in maart 1995.

Bij de aanslag kwamen dertien slachtoffers om het leven en werden 6.300 anderen schade berokkend, soms onherstelbaar.

Saringas werd oorspronkelijk door de nazi’s ontwikkeld.