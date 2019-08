“Seksslavin” die man vermoordde als tiener en levenslang kreeg, vervroegd vrijgelaten kg

Bron: The Washington Post, NBC News, CBS News 6 Cyntoia Brown (31) is vandaag opnieuw op vrije voeten na vijftien jaar cel. De vrouw uit de Amerikaanse staat Tennessee werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf nadat ze als tiener een man vermoordde die haar had opgepikt voor seks. Haar zaak trok de aandacht van verschillende supersterren, zoals Rihanna en Kim Kardashian, die pleitte voor haar vervroegde vrijlating.

Brown was amper zestien jaar oud toen ze de 43-jarige Johnny Allen door het hoofd schoot. De man had haar meegenomen naar huis om seks te hebben tegen betaling. Daar zou hij haar eerst zijn wapencollectie hebben laten zien. Eenmaal in bed schoot Brown hem neer met een eigen wapen.



Later vertelde ze dat de man een onverwachte beweging had gemaakt. Volgens haar had het geleken alsof hij naar een wapen greep en had ze uit zelfverdediging gehandeld. Daarna greep ze zijn portefeuille en maakte zich uit de voeten.



Twee jaar na de moord, in 2016, werd Brown veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Ze werd berecht als een volwassene. In de praktijk betekende dat dat ze pas rond haar zestigste kans zou maken op een vrijlating onder voorwaarden.

Viraal

De zaak kwam opnieuw onder de aandacht in 2011, toen een documentaire over het leven van Brown uitkwam, maar ging pas echt viraal in 2017, een handje geholpen door de #MeToo-beweging die toen net was losgebarsten.



Sympathisanten noemden Brown een slachtoffer van haar tragische jeugd en een mislukt justitiesysteem. Op het moment van de misdaad leefde Brown bij haar oudere vriend, een pooier die haar seksueel misbruikte en haar in de prostitutie dwong.



Ook beroemdheden als Kim Kardashian, LeBron James, Drake en anderen uitten hun verontwaardiging op sociale media. “Er is iets vreselijks mis als het systeem toestaat dat deze verkrachters hun gang kunnen gaan en het slachtoffer weggegooid wordt voor het leven”, schreef Rihanna in een bericht op Instagram, met de hashtag #FreeCyntoiaBrown.

Gratie

Het protest bereikte uiteindelijk ook de gouverneur van Tennessee Bill Haslam, die aan het begin van dit jaar gratie verleende aan Brown.



“Cyntoia Brown heeft een gruwelijke misdaad begaan op 16-jarige leeftijd. Maar de levenslange straf is te zwaar, zeker gezien de buitengewone stappen die mevrouw Brown heeft genomen om haar leven te verbeteren”, aldus Haslam in een verklaring. Brown gebruikte haar tijd in de cel om onder andere een bachelordiploma te behalen.



Vandaag werd de daad bij het woord gevoegd en werd de vrouw vrijgelaten, bevestigt een persbericht. Wel moet ze nog aan enkele voorwaarden voldoen, zoals het bijwonen van regelmatige therapiesessies. Brown heeft nog niet gereageerd aan de pers, maar liet aan het begin van dit jaar al weten dat ze dankbaar was voor haar “tweede kans”. “Mijn hoop is dat ik andere jonge meisjes kan weerhouden van te eindigen waar ik ben geweest", zei ze toen in een statement.