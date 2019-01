‘Seksslavin’ die als tiener moord pleegde, komt met steun van Rihanna toch vervroegd vrij lva

08 januari 2019

01u49

Bron: AD 0 De gouverneur van de Amerikaanse staat Tennessee heeft uiteindelijk toch gratie verleend aan een vrouw die in 2004 tot levenslang was veroordeeld voor een moord die ze pleegde toen ze 16 jaar was. Beroemdheden als Rihanna en Kim Kardashian hadden voor haar vrijlating gepleit.

De nu 30-jarige Cyntoia Brown viel als kind in handen van een pooier en moest als prostituee aan de slag. Op 6 augustus 2004 werd ze op straat opgepikt voor seks door de 43-jarige vastgoedmakelaar Johnny Allen. Hij nam haar mee naar zijn huis waar hij haar zijn wapencollectie liet zien en vertelde dat hij een voormalig scherpschutter in het leger was.

Later zou Brown aan de rechter uitleggen dat ze daardoor bang was geworden. Toen hij hardhandig seks met haar had en ze dacht dat hij naar een wapen wilde grijpen, raakte ze naar eigen zeggen in paniek.

Ze schoot Allen door het hoofd en ging er met zijn wapens en geld vandoor. Hoewel ze voor de rechter pleitte dat ze handelde uit zelfverdediging en ze op dat moment pas 16 jaar was, werd ze toch als volwassene berecht en tot 60 jaar celstraf veroordeeld voor moord met voorbedachte rade.

Documentaire

De zaak kwam onlangs weer onder de aandacht door een documentaire van filmmaker Daniel Birman. Daarin wordt een traumatisch beeld geschetst van een meisje dat op de wereld werd gezet door een crackverslaafde moeder en opgroeide in een gewelddadige omgeving. Vervolgens werd Brown al jong in de prostitutie gelokt door haar toenmalige vriendje.



Dankzij Birmans documentaire werden de wetten op prostitutie en mensenhandel in Tennessee aangepast: nu kunnen alleen volwassenen vanaf 18 jaar beschuldigd worden van prostitutie. Kinderen worden beschouwd als slachtoffers van mensenhandel. De gewijzigde wetgeving werd echter niet toegepast op de reeds veroordeelde Brown die al bijna 15 jaar achter de tralies zit. Ze behaalde in die periode een diploma en studeert nu verder voor een bachelor. Ze werkt ook als een onbetaalde raadgever in het jeugdgerechtssysteem en begeleidt andere vrouwen.



Eind 2017 mengden sterren als Kim Kardashian, Rihanna en Cara Delevigne zich in het debat. Ze deelden de foto uit de documentaire van Birman met de hashtag #FreeCyntoiaBrown. “Het systeem heeft gefaald”, tweette Kim Kardashian. “Het is hartverscheurend om te zien hoe een jong meisje slachtoffer is van mensenhandel en wanneer ze dan de moed heeft om terug te vechten, krijgt ze levenslang!”



Ook Rihanna liet van zich horen op sociale media. “Er is iets verschrikkelijk fout wanneer het systeem verkrachters macht geeft en het slachtoffer levenslang in de cel gooit. Ik hoop bij God dat jullie geen kinderen hebben," schreef ze.

Toch overstag

De gouverneur van Tennessee, Bill Haslam, was in eerste instantie niet onder de indruk van de steunbetuigingen en hield lang vast aan haar oorspronkelijke veroordeling. Maar nu is hij toch overstag. “Cyntoia Brown heeft een gruwelijke misdaad begaan op 16-jarige leeftijd. Maar de levenslange straf is te zwaar, zeker gezien de buitengewone stappen die mevrouw Brown heeft genomen om haar leven te verbeteren”, aldus Haslam in een verklaring. “Verandering moet gepaard gaan met hoop.”



De inmiddels 30-jarige Brown wordt pas op 7 augustus vrijgelaten uit de gevangenis. Ze blijft tot 2029 onder toezicht van de reclassering staan.