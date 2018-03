"Sekssekteleider strikte steractrices 'Smallville' om slavinnen te rekruteren: eentje bedacht mee idee van brandmerken" jv

29 maart 2018

12u37

Bron: New York Post, Art Voice, Independent 0 De vermeende sekssekteleider Keith Raniere werd zondag aangehouden in Mexico. In juni bracht Frank Parlato de onthutsende verhalen over de zelfhulpgoeroe voor het eerst naar buiten. Hij beweerde dat twee steractrices uit de tv-reeks 'Smallville', Allison Mack (34) en Kristin Kreuk (35), een voorname rol hadden in de sekte. Na een artikel met getuigenissen van ex-leden in de New York Times vluchtte Raniere naar Mexico.

Raniere (57) was de leider van NXIVM (nexium), volgens federale aanklagers in de VS een gewelddadige sekte met seksslavinnen. het hoofdkwartier van de organisatie lag dertig kilometer van de Amerikaanse stad Albany in New York. Raniere werd opgepakt in Mexico, waar hij zich voor het gerecht schuilhield in een luxevilla van 10.000 dollar per week. Hij werd meteen uitgeleverd aan de VS en naar de staat Texas overgebracht.

Volgens Parlato kwam actrice Kristin Kreuk eind 2005 begin 2006 bij de sekte. Kreuk speelde de rol van Lana Lang, op wie Superman verliefd was in 'Smallville', een tv-serie over de jeugdjaren van Clark Kent. Niet lang daarna sleurde Kreuk haar collega, Allison Mack, mee. Mack gaf in de prequelreeks over Superman gestalte aan het personage van Chloe Sullivan, reporter en beste vriendin van Clark Kent.

Kreuk stapte in de zomer van 2012 weer uit de sekte, nog voor Raniere - aka 'The Vanguard' - begon met het brandmerken van vrouwelijke, gebrainwashte volgelingen, die verplicht werden tot seks met hem. Allison Mack bleef. Meer nog, Parlato beweert dat het gedwongen inbranden van het merkteken van de sekte - een combinatie van Ranieres en Macks initialen (KR en AM) - in de schaamstreek van de seksslavinnen mee had bedacht. Een pijnlijke ceremonie die tot een half uur duurde.

Parlato kon de hand leggen op gsm-beelden van de arrestatie van Raniere, waarop een uitgemergelde Mack te zien is. "Ze begon als slavin en klom op tot meester", zegt Parlato. "Haar bijnaam is 'Pimp Mack'". De actrice zou in totaal zo'n 25 vrouwen gerekruteerd hebben voor de sekte. Parlato verwacht dat zij de volgende is die zal gearresteerd worden voor mensenhandel.