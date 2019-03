“Seksistische” helmcampagne met halfnaakte modellen oogst kritiek in Duitsland kg

24 maart 2019

14u58

Bron: ANP, Bild 0 In Duitsland is ophef ontstaan over een campagne voor het dragen van fietshelmen. De campagne gebruikt een poster met schaars geklede mannen en vrouwen die een fietshelm dragen en de tekst: “Ziet eruit als shit - maar redt levens".

Op één van de posters staat een vrouw in niets meer dan lingerie en een helm. SPD-politici vinden de poster seksistisch en eisen dat de campagne wordt gestaakt. “Het is gênant, dom en seksistisch als de minister van Vervoer zijn politiek met naakte huid verkoopt", aldus Maria Noichl van de SPD in Bild.



Minister van Familiezaken, Franziska Giffey, stak ook al de draak met de campagne. De minister postte een foto op Facebook, waarop ze - volledig gekleed - poseert met een helm. “Beste Andreas Scheuer (minister van Vervoer, red.): een volledige outfit gaat ook goed met een helm!”, schrijft ze erbij.

Het ministerie van Vervoer begrijpt de kritiek maar wijst op het bereik. Inmiddels zouden de beelden al door 1,8 miljoen mensen zijn gezien. De posters moeten vanaf volgende week ook verschijnen op reclameborden op straat.