"Schutter van Parijs" krijgt 25 jaar cel kv

02u13

Het hof van assisen in Parijs heeft vrijdag Abdelhakim Dekhar veroordeeld tot een gevangenisstraf van 25 jaar voor poging tot moord en vrijheidsberoving. Dat melden Franse media. Dekhar is de man die vier jaar geleden in de Franse hoofdstad aanslagen had gepleegd tegen twee mediabedrijven en een bank. Daarbij vielen geen dodelijke slachtoffers.

Dekhar was op de ochtend van 15 november 2013 binnengedrongen bij de Franse nieuwszender BFMTV. Hij richtte er zijn wapen naar de hoofdredacteur, maar miste zijn doel en sloeg vervolgens op de vlucht. Drie dagen later slaagde hij er opnieuw in om gewapend binnen te raken bij een Frans mediabedrijf. In de inkomhal van de linksliberale krant Libération schoot hij op een assistent-fotograaf, die zwaargewond raakte. Ook toen slaagde hij erin te voet te ontkomen.

Nog dezelfde dag schoot hij in de zakenwijk La Défense in Parijs op twee werknemers van de bank Société Générale, maar zij werden niet geraakt. Enkele minuten later hield hij even een automobilist gegijzeld. Uiteindelijk kon Dekhar - die de bijnaam "de schutter van Parijs" had gekregen - op 20 november 2013 worden ingerekend. Sindsdien zit hij in voorhechtenis.