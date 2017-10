"Schutter Las Vegas had plan om tijdens festival met Lorde en Chance the Rapper toe te slaan" 22u38

Bron: Daily Beast 0 Getty Images De schutter van Las Vegas huurde eind augustus appartementen die uitkijken op een festival waar Lorde (foto) en Chance the Rapper hoofdacts waren. Voor hij de dodelijkste schietpartij uit de recente Amerikaanse geschiedenis aanrichtte op het Route 91 Harvest countryfestival in Las Vegas, had Stephen Paddock mogelijk zijn oog laten vallen op een ander muziekfestival in Las Vegas. Dat meldt The Daily Beast

Een politiebron verklaarde tegenover The Daily Beast dat Paddock eind augustus appartementen had gehuurd die uitkeken over het Life Is Beautiful Festival, met headliners Chance the Rapper en Lorde.



Weken na dat festival trok Paddock zich op 28 september terug in een kamer van het Mandalay Bay Hotel. Drie dagen later schoot hij vanuit die kamer 59 mensen dood en verwondde hij er meer dan 500. In zijn hotelkamer en huis had Paddock 42 wapens, zijn motief blijft een raadsel.