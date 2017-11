"Schutter kerk Texas was woedend op schoonmoeder" mvdb

18u35

Bron: ANP - VRT 11 EPA, Twitter Devin Patrick Kelley (26) werd destijds oneervol uit het leger ontslagen. Devin Patrick Kelley (26), de schutter die zondag in een kerk in het Texaanse Sutherland Springs het vuur opende op kerkgangers, stuurde dreigende, woedende tekstberichten naar zijn schoonmoeder. "We weten dat ze dreigende berichten van hem ontving", zei een woordvoerder van het Texaanse ministerie van Openbare Veiligheid. De woordvoerder vertelde dat de schoonmoeder de kerk soms bezocht.

Het is nog onduidelijk of zij ook het doelwit was van de schutter, die 26 mensen ombracht. De oud-militair zou na de schietpartij nog met zijn vader hebben gebeld. Hij vertelde toen dat hij was neergeschoten.

Sheriff Joe Tackitt had ook aangegeven dat leden van de schoonfamilie van de schutter soms naar de kerk gingen. Zij zouden niet aanwezig zijn geweest in het gebedshuis toen Kelley zijn semi-automatische wapens leegschoot. Kelley werd destijds oneervol uit het leger ontslagen. Volgens Amerikaanse wetgeving zou hij in dat geval normaal geen vuurwapens mogen aankopen.

Een FBI-functionaris stelde vandaag dat de schietpartij in de kerk momenteel niet wordt onderzocht als een terreurdaad.

Tien van de twintig gewonden bevinden zich nog steeds in kritieke toestand.

EPA

AFP