“Schutter in kerk Texas had kerkgangers zelf leren schieten” kv

30 december 2019

21u36

Bron: Reuters 0 De man die zondag het vuur opende in een kerk in Texas en daarbij twee mensen om het leven bracht vooraleer hij zelf werd doodgeschoten, was de eigenaar van een schietbaan. Hij had de parochianen er zelf geleerd hoe ze met een vuurwapen moesten omgaan. Dat meldt de openbare aanklager van Texas vandaag. De luitenant-gouverneur en de openbare aanklager van Texas zien ondertussen heil in het dragen van een vuurwapen tijdens een bezoek aan de kerk, delen ze mee.

Op beelden op internet was te zien hoe een in het zwart geklede schutter in de volle kerk een vuurwapen bovenhaalde en op mensen begon te schieten. Hij schoot twee mensen neer vooraleer hij zelf onder vuur werd genomen door de vrijwillige veiligheidsagenten van de kerk. Zowel de schutter als de twee slachtoffers overleden later aan hun verwondingen. Twee andere kerkgangers raakten lichtgewond tijdens de schietpartij. Het incident vond plaats in White Settlement, een buitenwijk in het noordwesten van Fort Worth in de West Freeway Church of Christ.

De verdachte is de 43-jarige Keith Kinnunen, een inwoner van River Oaks, Texas. De man had een strafblad voor onder andere zware mishandeling in 2009.



“Ik heb begrepen dat hij een reserveagent was en veel training had gehad, hij had zijn eigen schietbaan en leerde anderen schieten, hij leerde veel mensen in zijn kerk dat ze voorbereid moesten zijn”, vertelde openbare aanklager van Texas Ken Paxton vandaag.

Ik hoop dat doorheen deze tragedie, meer mensen zich zullen voorbereiden zoals deze kerk dat deed, niet enkel in Texas, maar over het hele land. Dit is het model voor de toekomst. Ken Paxton, openbare aanklager Texas

Zes seconden

Dan Patrick, luitenant-gouverneur van Texas, prees het veiligheidsteam van de kerk voor hun snelle interventie. “Dankzij de snelle actie van deze twee mannen was deze vreselijke gebeurtenis voorbij in zes seconden”, zei hij zondag in een verklaring. Volgens Patrick konden de kerkgangers de schutter tegenhouden dankzij een nieuwe wet die burgers toestaat om wapens te dragen in de kerk. Die wet werd goedgekeurd na de schietpartij in de First Baptist Church in Sutherland Springs in 2017, waarbij 26 doden vielen.

“Ik hoop dat doorheen deze tragedie, meer mensen zich zullen voorbereiden zoals deze kerk dat deed, niet enkel in Texas, maar over het hele land”, aldus openbare aanklager Ken Paxton. “Dit is het model voor de toekomst.” Volgens critici horen wapens echter niet thuis in een kerk.

