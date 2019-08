“Schutter El Paso was de weg kwijt en trok naar Walmart omdat hij honger had” jv

06 augustus 2019

10u47

Bron: NBC News 0 Patrick Crusius (21) stopte bij de Walmart in El Paso, waar hij 20 mensen doodschoot, omdat hij honger had. Dat zegt de politie. De schutter uit het Texaanse Allen was volgens politiechef Greg Allen al meteen na zijn aankomst in El Paso verdwaald.

Crusius deed volgens de politie zo’n elf uur over de 1.000 km van Allen, een buitenwijk van Dallas, naar El Paso. “Meteen na zijn aankomst raakte hij verdwaald”, zei politiechef Greg Allen. “Daarna vond hij de weg naar de Walmart, omdat hij, zo hebben we begrepen, honger had. Meer details kan ik niet geven.”

Intussen zijn nog twee slachtoffers van Crusius aan hun verwondingen overleden, wat de dodentol op 22 brengt. Er zijn ook meer dan 20 gewonden.

Crusius’ grootouders, Larry en Cynthia Brown, verklaarden dat hun kleinzoon tot voor kort bij hen inwoonde in Allen in Texas. Zes weken geleden was hij verhuisd, maar hij was gedomicilieerd op het adres van zijn grootouders.