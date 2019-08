“Schutter Dayton hield op school lijstjes bij van wie hij wilde vermoorden en verkrachten” kv/Kees Graafland

05 augustus 2019

10u07

Bron: Daily Beast, Heavy, Dayton Daily News, WCPO 6 Connor Betts, de 24-jarige schutter die gisteren een bloedbad aanrichtte in Dayton (Ohio), hield in zijn tijd op de middelbare school lijstjes bij van wie hij wilde vermoorden en welke meisjes hij wilde verkrachten. Dat zeggen verschillende oud-klasgenoten van hem. Op een gegeven moment werd de Bellbrook High School zelfs in paniek afgesloten omdat hij zo’n ‘hitlist’ op de muur van een toiletruimte gekrabbeld had. Men vreesde voor een aanslag. Betts werd later geschorst.

Toenmalig directeur Chris Baker bevestigt dat incident tegenover de Dayton Daily News. “Ik spreek die informatie niet tegen, maar ga er verder ook niets meer over zeggen”, klinkt het.

Betts opende gisteren het vuur voor de Ned Peppers-bar in een historische wijk in Dayton, met tal van uitgaansgelegenheden. De 24-jarige gemaskerde schutter doodde negen personen en maakte tientallen gewonden. Na amper een halve minuut werd hij zelf doodgeschoten door toegesnelde agenten.

Onder de dodelijke slachtoffers was ook Connors zus Megan. Samen waren ze die avond -met nog een derde persoon- in een auto naar de uitgaanswijk gereden. Daarna scheidden hun wegen. Het is nog onduidelijk of Betts het effectief op zijn zus gemunt had. Hun metgezel raakte gewond, maar overleefde de aanval.

“Opgelucht dat hij er niet meer is”

Oud-klasgenoten denken niet dat de blanke Connor een haatmisdrijf pleegde. “Het is eerder een ik-haat-alles-en-iedereen-crime. We voelen ons best opgelucht dat hij er niet meer is’’, klinkt het.

Betts had zonder enige moeite zijn wapen kunnen kopen. Volgens de politie schoot hij in die korte periode lukraak en was het dus geen gerichte aanslag.

Connor krabbelde in 2012 (hij was toen 17 jaar) verschillende namen op een toiletmuur. Een hitlist, wisten zijn medestudenten meteen. Er ontstond paniek, er volgde een lockdown. De hele school werd afgesloten uit vrees voor een aanslag.

Connor werd daarna geschorst, de politie startte een onderzoek. Een derde van de leerlingen zou de school vervolgens een tijdje gemeden hebben uit angst. Connor mocht echter terugkomen nadat hij zich in een brief geëxcuseerd had bij de school en de leerlingen.

“Hij wilde me vastbinden”

Een toenmalige klasgenoot zegt dat Connor gewelddadige fantasieën had. Hij zou haar willen vastbinden hebben en daarna de keel doorsnijden. “We konden er wel over praten. Hij wist dat het niet normaal was’’, zegt de vrouw. “We bespraken ook de mogelijkheid om hulp te zoeken.”

Connor hield daarnaast een lijst bij met meisjes die hij wilde verkrachten. “Mijn naam stond daar ook op”, zegt een nu 24-jarige vrouw. Ze was cheerleader en kende Connor niet. Ze was verbaasd toen een agent haar belde met dat nieuws. Het was haar eerste jaar op de Bellbrook High School. “De politieman zei toen dat Connor een tijd niet op school zou komen. Maar even later liep hij gewoon weer door de gangen van de school. Ik schrok, ze hadden me niet gewaarschuwd.”

“Ik wil socialisme”

Op zijn socialemediaprofielen uit Connor zich als een aanhanger van Satan en spreekt hij over drugs en wapens. Hij omschreef zichzelf als “mannelijk/ animefan/ metalhead/ links/ ik ga naar de hel en ik kom niet terug”.

Hij maande anderen op Twitter aan om op de Democraten te stemmen. Zelf verkoos hij Elizabeth Warren en Bernie Sanders. Over Republikeinen, zoals John McCain en Donald Trump, had hij weinig goeds te zeggen. “Ik wil socialisme en ik zal niet wachten tot die idioten het eindelijk begrijpen”, schreef hij.

“Dit is Amerika: wapens op elke straathoek, wapens in elk huis. Geen vrijheid, behalve die om te doden”, tikte hij in december 2018. Tegelijkertijd uitte hij zich ook als een wapenliefhebber en trok hij van leer tegen de politie.

Op 14 februari 2018, de dag van de schietpartij in Parkland (Florida), stuurde hij een tweet naar senator Rob Portman. Hij leek daarin aan te dringen op een strengere wapenwet. “Hey Rob, hoeveel hebben ze je betaald om de andere kant uit te kijken? 17 kinderen zijn dood. Indien nu niet, wanneer dan?”, klonk het.

“Ik kon goed met hem opschieten”

Betts studeerde psychologie aan het Sinclair Community College in Dayton en werkte de afgelopen twee jaar in een Mexicaans restaurant in Centerville (Ohio). Daarvoor was hij drie jaar klusjesman bij een benzinestation. Op zijn LinkedIn-pagina omschrijft Betts zichzelf als “een klantgericht persoon met veel ervaring”. “Verder kan ik goed met druk omgaan, leer ik snel en doe ik alles om mezelf te verbeteren en te overtreffen.”

Niet iedereen die met Connor op school zat, heeft slechte herinneringen aan hem. Brad Howard was met hem bevriend van de lagere school tot en met de middelbare school. “In mijn ogen was hij vriendelijk, slim en teruggetrokken. Ik heb altijd goed met hem kunnen opschieten.”

Ook mensen die met hem werkten, zeggen geen grote problemen ondervonden te hebben. Ze omschrijven hem wel als “ietwat apart, met een duister gevoel voor humor”. “Hij grapte graag over de dood.”

Wapen

Het wapen dat Betts gebruikte -een AM-15 met een magazijn voor 100 kogels- had hij online besteld en laten leveren bij een lokale wapenhandel. Hij had ook een handvuurwapen gekocht bij een andere wapenhandelaar. Voor de schietpartij droeg hij een kogelvrij vest en een masker.

Volgens ‘Dayton Daily News’ had Betts “geen gewelddadige criminele achtergrond”. Hij had wel een paar snelheidsboetes. Over zijn motief is vooralsnog geen duidelijkheid.