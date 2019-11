“Schutter (16) school Californië plande zijn aanval: hij telde zijn kogels” Kees Graafland

15 november 2019

23u46

Bron: AD.nl 0 De 16-jarige jongen die gisteren het vuur opende op de Saugus High School in Santa Clarita, Californië, had zijn aanval vermoedelijk goed gepland. Dat heeft de politie zojuist bekend gemaakt. Agenten komen tot die aanname omdat de jonge schutter de kogels telde die hij afvuurde. Met de allerlaatste schoot hij zichzelf door zijn hoofd. Bij de schietpartij kwamen twee jongeren om het leven. De schutter en drie anderen raakten gewond.

Sheriff Alex Villanueva kwam zojuist met die hypothese op de proppen tijdens een persconferentie. Vlak daarvoor was bekend geworden dat de politie nog in het duister tast over een eventueel motief van de schutter. Er is geen dagboek, manifest of brief gevonden die de jongen voor zijn daad heeft achtergelaten. Maar toch, gezien de manier waarop hij zijn wapen hanteerde en zijn schoten telde, de laatste kogel voor zichzelf bewaarde, en dat op zijn zestiende verjaardag, daar moet iets van planning achter zitten.

De schutter ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het gaat om een Aziatische jongen. Een stille, slimme jongen die bij de scouting zat en nooit eerder voor problemen had gezorgd, zeggen medeleerlingen en anderen die hem kennen. Zijn moeder zette hem 's ochtends op zijn verjaardag af bij school. Hij liep het terrein op, liet zijn rugzak vallen en pakte zijn wapen. Rond 7.30 uur begon hij om zich heen te schieten, beheerst maar willekeurig. Na slechts zestien tellen stopte het schieten.

Slachtoffers

De schutter had vijf jongeren geraakt en daarna zichzelf door zijn hoofd geschoten. De politie gelooft niet dat de slachtoffers op een bepaalde manier met de jongen in relatie stonden, behalve dat zij medeleerlingen zijn. De 15-jarige Gracie Muehlberger kwam om het leven, net als een 14-jarige jongen wiens naam niet bekend is gemaakt.



Twee meisjes (van 14 en 15 jaar) werden in de buikstreek geraakt. Zij zijn geopereerd in een ziekenhuis en maken het inmiddels naar omstandigheden goed. Een 14-jarige jongen is behandeld in een ziekenhuis en mocht daarna naar huis.

“Nooit gepest”

Joe Fitzpatrick, een oudere leerling die af en toe bijspringt in de natuurkundelessen, noemt de schutter in verschillende media een “goede, stille jongen’’, die altijd zijn huiswerk maakte en het goed deed tijdens overhoringen. “Hij was gewoon een van die normale kinderen.’’

Medeleerlingen en een buurman zeggen dat de jongen slim en rustig was en niet iemand die gewelddadig kon zijn. Een meisje dat hem al jaren kent, zei dat hij niet werd gepest en een vriendin had.