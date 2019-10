“Schotten nu nog meer voor EU-lidmaatschap dan tijdens referendum” TT

30 oktober 2019

14u51

Bron: ANP, The Herald 0 Schotten hebben nu een nog sterkere voorkeur voor lidmaatschap van de Europese Unie dan ten tijde van het brexitreferendum in 2016. Dat schrijft de Schotse krant The Herald op basis van een peiling die de krant liet uitvoeren. Ook is de meerderheid van de Schotten nu voorstander van onafhankelijkheid.

Van de meer dan duizend ondervraagde Herald-lezers, zou 83 procent bij een nieuw referendum ‘Remain' kiezen. Ruim 14 procent is voorstander van de brexit. Bij het referendum in 2016 was nog 62 procent van de Schotten voorstander van het lidmaatschap van de EU.

Als er opnieuw een referendum over onafhankelijkheid voor Schotland zou worden gehouden, zou haast 60 procent van de lezers die onafhankelijkheid ondersteunen. In de Herald-peiling zei slechts 31 procent de voorkeur te geven aan de huidige regeling waarbij Schotland onderdeel is van Groot-Brittannië. Bij het referendum in 2015 was de verhouding nog 45 procent voor onafhankelijkheid en 55 procent tegen. The Herald was als krant in 2015 zelf tegenstander van onafhankelijkheid.



olgens de peiling kan de Schots-nationalistische SNP-partij overigens op circa 58 procent van de stemmen rekenen in Schotland, tegenover 37 procent bij de verkiezingen van 2017. De Conservatieven zijn tweede met bijna 15 procent van de stemmen (29 procent twee jaar geleden), gevolgd door LibDem dat op 12,5 procent van de stemmen kan rekenen. Labour zou slechts 7 procent halen.