“Schoonzoon Trump heeft te veel toegang tot geheime informatie van Witte Huis” LH

04 april 2019

10u44

Bron: ANP, The Washington Post 0 De schoonzoon van president Donald Trump, Jared Kushner, had vorig jaar geen toegang mogen krijgen tot geheime informatie van het Witte Huis. Dat beweert een klokkenluider die achttien jaar lang werkte voor het Witte Huis. Volgens de Washington Post waren er zorgen over de vermenging van buitenlandse invloeden, private en zakelijke belangen. Daarom werd Kushners aanvraag voor een ‘security clearance' geweigerd. Dat besluit werd evenwel teruggedraaid.

De krant baseert zich op documenten van de Commissie Toezicht van het Huis van Afgevaardigden en een getuigenis van Tricia Newbold, een klokkenluider voor die commissie. Volgens haar verklaring zouden 25 individuen een machtiging gekregen hebben ondanks een oorspronkelijke weigering van de bevoegde instanties. In die documenten wordt ook gerefereerd aan 'Senior White House Official 1', zonder dat daar een naam aan is gehangen. Bronnen van de Washington Post zeggen dat het gaat om Kushner, die getrouwd is met Ivanka Trump en werkt als adviseur van de president.

Tricia Newbold werkte jarenlang op het kantoor dat waakt over de veiligheid van het Witte Huis-personeel. Volgens de verklaring zou de schoonzoon van Trump te veel “belangrijke factoren van uitsluiting” hebben om veiligheidstoegang te verkrijgen. De Washington Post beweert nu dat Carl Kline, het toenmalig hoofd van de afdeling personeel van het Witte Huis, het besluit om Kushner een veiligheidsmachtiging te weigeren teruggedraaid heeft op 1 mei vorig jaar. Volgens de krant verwijzen de initialen ‘CLK’ in Witte Huis-documenten naar Kline.

John Kelly

President Trump had eerder zijn toenmalige stafchef John Kelly opgedragen om Kushner opnieuw de hoogste machtiging van toegang binnen het Witte Huis te geven. Kelly stelde daarom een interne nota op over de opdracht die hij daartoe gekregen had. Dat berichtte de New York Times al vorige maand.

In februari 2018 had Kelly de veiligheidsmachtigingen van Kushner en enkele andere medewerkers die tijdelijk toegang hadden, weer ingetrokken. Hij nam die beslissing in de nasleep van de affaire rond Witte Huis-medewerker Rob Porter, die door zijn twee ex-vrouwen beschuldigd werd van mishandeling. Die beslissing zorgde er toen voor dat Kushners machtiging ingeperkt werd van ‘top secret’ naar ‘secret’. Daardoor had hij dus geen toegang meer tot de diepste geheimen van het land. Nu blijkt dus dat dat maar voor even was.

Geen commentaar

In een interview maandag zei Kushner dat hij geen commentaar kan geven op het proces van de 'security clearance' in het Witte Huis. Wel ontkende hij een risico te zijn voor de nationale veiligheid van de VS.