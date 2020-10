“Schoonmaker ontdekt zelfgemaakte splinterbom in Duitse trein” HAA

03 oktober 2020

15u52

Bron: Bild 14 Een schoonmaker in Keulen heeft in een treinwagon een bom ontdekt. Het explosief bevatte onder meer een lont, spijkers en schroeven, meldt de Duitse krant Bild. De politie stelt dat het nog te vroeg is om van een bom te spreken.

De regionale trein was vrijdag van Gummersbach naar Keulen gereden en stond afgelopen nacht geparkeerd in het treindepot Keulen-Deutzerfeld. De vondst werd gedaan terwijl de treinwagons schoongemaakt werden. Een poetshulp ontdekte de bom in een van de wagons, meldt Bild. Het explosief zou in een doos verborgen hebben gelegen.

“Splinterbom”

De politie en de ontmijningsdienst kwamen ter plaatse. De doos werd onderzocht met behulp van röntgenstralen en ter plekke onschadelijk gemaakt. Volgens de Duitse politie ging het om een “onconventioneel” of zelfgemaakt tuig. Bild meldt dat het om een springtuig ging dat een lont, vuurwerk, zwartkruitkogels, spijkers en schroeven bevatte.





De maker probeerde volgens de krant duidelijk een splinterbom te bouwen, die bij ontploffing mogelijk ernstige verwondingen had kunnen veroorzaken bij pendelaars die in de wagon zaten.

De politie is nog ter plaatse voor sporenonderzoek. Ook de 27 andere treinen die in het depot staan, worden onderzocht. Het is nog niet duidelijk of het gaat om een mislukte terreuraanslag of dat het tuig enkel de bedoeling had om paniek te zaaien.

Hereniging

Duitsland viert vandaag de dertigste verjaardag van de hereniging van de Duitse Democratische Republiek (Oost-Duitsland) en de Bondsrepubliek Duitsland (West-Duitsland). Mogelijk werd de doos gisteren in de trein achtergelaten om vandaag chaos te veroorzaken.

Speurders roepen reizigers die gisteren in de trein zaten en iets verdacht hebben gezien op om zich bij de politie te melden.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)