'Schoolboycot' in Hongkong om te kunnen betogen jv

02 september 2019

08u05

Bron: ANP/AFP/RTR 0 Jongeren in Hongkong slaan vandaag lessen over om demonstraties bij te wonen. De organisatoren van de actie verwachten dat 10.000 middelbare scholieren uit bijna 200 scholen meedoen, bericht de krant South China Morning Post.

De zomervakantie van de scholieren eindigt vandaag, maar de demonstraties in de metropool zijn nog in volle gang. De 'schoolstakers' kunnen onder meer een demonstratie bijwonen op het plein Edinburgh Place. Ook hielden jongeren, vaak gekleed in zwarte shirts, acties bij hun scholen.

De autoriteiten zijn tegen de schoolboycot. De minister van Onderwijs van de semi-autonome Chinese stad zegt dat situatie nauwlettend in de gaten wordt gehouden. Scholen moeten uiteindelijk zelf beslissen of ze spijbelende betogers straffen, aldus de bewindsman.