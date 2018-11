“Schending grondwet”: Democratische senatoren willen benoeming interim-Justitieminister blokkeren sam

19 november 2018

21u40

Bron: belga 0 Drie Democratische senatoren dienen bij een federale rechtbank in Washington een klacht in tegen de benoeming van Matthew Whitaker als interim-minister van Justitie.

De Republikeinse president Donald Trump ontsloeg eerder deze maand Jeff Sessions als minister van Justitie en benoemde zijn stafchef Whitaker als zijn tijdelijke opvolger. Die zou zich in tegenstelling tot Sessions niet afzijdig houden van het Rusland-onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller.

Drie senatoren voeren nu aan dat de benoeming ongrondwettelijk is. De Senaat moet immers met zo een benoeming instemmen en in het geval-Whitaker is dit niet gebeurd.



Het Witte Huis voert aan dat het grondwettelijk beginsel niet van toepassing is omdat het hier gaat om een benoeming ad interim.

