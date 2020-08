“Schade explosie Beiroet kan oplopen tot 6,7 miljard euro” NLA

31 augustus 2020

14u28

Bron: Belga 3 De explosie in de haven van Beiroet begin deze maand heeft voor 5,6 tot 6,7 miljard euro schade aangericht. Dat blijkt uit een rapport van de Wereldbank dat vandaag gepubliceerd is. Libanon heeft dringend 506 à 637 miljoen euro nodig om het herstel aan te vatten, klinkt het.

De explosie van 4 augustus veroorzaakte materiële schade in de orde van 3,2 à 3,9 miljard euro, terwijl de economische schade oploopt tot 2,4 à 3 miljard euro. Dat laatste heeft te maken met een productiedaling in verschillende sectoren, staat te lezen in het rapport ‘Rapid damage and needs assessment’, dat opgesteld werd in samenwerking met de Verenigde Naties en de Europese Unie.

De zwaarst getroffen sectoren zijn huisvesting, transport en cultureel erfgoed. De transportsector zou de meeste financiële hulp nodig hebben, gevolgd door cultuur en huisvesting.



De Wereldbank becijferde dat Libanon tegen het einde van dit jaar nood heeft aan 506 à 637 miljoen euro om de herstelwerken te starten. In 2021 zou dat 1 à 1,22 miljard euro zijn.

Bij de ontploffing van een grote voorraad ammoniumnitraat vielen 188 doden en meer dan 6.500 gewonden. Zeven mensen zijn nog vermist.