'Schaamteloze' reacties na dood meisje (3) in Nederlands pretpark Duinrell Navin Bhagwat

20 augustus 2018

18u01

Bron: AD.nl 0 Politie en opvoedkundigen in Nederland zijn geschokt door de 'schaamteloze en tenenkrommende' reacties op de verdrinking van een driejarig meisje in het attractiepark Duinrell. Mensen wijzen met een beschuldigende vinger naar de familie die volgens hen beter op haar had moeten letten." Maar de ouders hebben medeleven nodig, geen Twitteranalyses van vreemdelingen."

Na een urenlange zoektocht door haar familie en hulpverleners werd de peuter gistermiddag aangetroffen in een sloot bij de camping in de kustgemeente Wassenaar nabij Den Haag (Zuid-Holland). Duizenden mensen reageerden via sociale media geschokt op haar dood en toonden hun medeleven aan nabestaanden. Een deel liet zich echter ook kritisch uit over de familieleden, die beter op het kind hadden moeten letten. Een aantal voorbeelden:



'Heel eerlijk: je kind verdrinkt op een camping. Dan heb je niet opgelet, toch?'



'Leg die telefoon neer in een attractie park of zwembad en let aub op jullie kleintjes mensen. Ze zijn heel snel.....'



Ik snap werkelijk niet hoe je een kind van 3 uit het oog verliest. Sommige ouders kijken liever naar iets anders dan hun kind lijkt wel.'



Een agent die meezocht naar het kind reageerde op Twitter verbolgen op berichten die hij voorbij zag komen. Hulpofficier van justitie Johan Dubbeldam noemde ze 'tenenkrommend' en 'schaamteloos'. "Als je ook maar een glimp van het verdriet zou hebben gezien van het gezinnetje, dan zou je het wel laten. Ze hebben juist onze steun nodig", zegt hij. Dubbeldam krijgt veel bijval op het medium. Het bericht is bijna 1.500 keer geliket.

Huilen

De verdrinkingszaak hakte erin bij de hulpofficier. "Toen ik begon met zoeken, hoopte ik natuurlijk dat het mee zou vallen. Maar uiteindelijk krijg je toch slecht nieuws. En vergeet niet: wij zijn ook maar mensen. Als je broertjes, zusjes en ouders in huilen ziet uitbarsten, dan doet dat je ook wat."



Toen hij 's avonds op de bank zat, zag hij de berichten geplaatst onder artikelen van grote nieuwssites. "Oordelende berichten in de verwijtende sfeer, die volgens mij heel misplaatst zijn", vindt hij. "Het is de keerzijde van sociale media. Ik zie dat mensen steeds vaker heel primair reageren, zonder enige context of alle details van de zaak te weten. Bij mij doet het al pijn, maar stel je voor als zo'n gezin dat leest."



'Zo moeten we niet met elkaar om willen gaan, ook niet op sociale media', zegt hij. "Tel even tot tien voordat je iets plaatst. Besef je hoeveel pijn je kan aanrichten bij nabestaanden."

Dramatisch en tragisch

De Nederlandse opvoedkundigen Krista Okma en Emmeliek Boost sluiten zich bij hem aan. Boost: "Dit is een dramatisch en tragisch ongeluk. Je moet hier helemaal geen schuldvraag stellen, vind ik. Door met je vingertje te wijzen, maak je het alleen maar erger voor ze. Ik heb ouders hierdoor in de geestelijke hulpverlening zien belanden."



Okma zegt dat het voor buitenstaanders heel makkelijk is om te oordelen. "Maar je bent een klein kind zo uit het zicht verloren." Pedagoog Herald Hofmeijer spreekt van een situatie waarin elke ouder van een klein kind kan belanden. "Het ongeluk zit in een heel klein hoekje. 99 van de 100 keer loopt het goed af, maar in dit tragische geval helaas niet."

Gevaren

Volgens Okma en Boost moeten ouders zich wel bewuster worden van de gevaren voor peuters en kleuters op campings zoals die bij Duinrell. "De veiligheid van je kind kan je niet overlaten aan de organisatie", vindt Boost. "In minder overzichtelijke situaties zoals op een camping moet je jonge kinderen op een armlengte afstand houden. Peuters kunnen bijvoorbeeld nog geen diepte of hoogte inschatten. Dat kan tot allerlei gevaarlijke situaties leiden."



Okma lijkt het daarom nuttig voor ouders om op vakanties een risico-inschatting te maken. "Kijk van tevoren even naar de omgeving waar je je in bevindt. Als je weet dat je kind bijvoorbeeld gaat rondlopen en nog niet kan zwemmen: altijd zwembandjes omdoen als er water in de buurt is. En zorg voor voldoende toezicht."



Ze pleit daarnaast voor meer toezicht onderling. "We moeten met elkaar gewoon beter onze kinderen in de gaten gaan houden. Als je een klein kind ziet lopen zonder ouder in de buurt, hou dan een extra oogje in het zeil. In andere culturen doen ze dat uit gewoonte, dus ik zie niet in waarom dat bij ons niet kan."

