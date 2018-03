“Schaam je”: steenrijke zakenman die er naast gezin ook harem op nahoudt oogst stevige kritiek met foto die hij postte voor vrouwendag KVDS

08 maart 2018

17u59

Bron: Instagram 0 Een Australische tabaksmagnaat krijgt er op Instagram flink van langs voor een foto die hij deelde met zijn 784.000 volgers naar aanleiding van Internationale Vrouwendag. Travers ‘Candyman’ Beynon is daarop te zien terwijl hij op bed ligt met twee schaarsgeklede vrouwen, die met hun benen de letter ‘W’ van ‘Woman’ vormen. Op de voorgrond is een stofzuigende, halfnaakte vrouw te zien.

#InternationalWomensDay staat er als hashtag bij te lezen, maar niet iedereen kan de grap duidelijk smaken. “Schaam je. Je blijft vrouwen maar als objecten zien”, klinkt het in een van de reacties. “Erg zielig” en “Toon een beetje respect voor vrouwen op een dag als deze. Een foto posten met naakte vrouwen die voor je buigen omdat je geld hebt, is niet iets dat de hastag #InternationalWomensDay verdient. Geweldig werk, onnozelaar.”

Harem

Echt verbazen doet de foto nochtans niet, want Beynon is geen onbeschreven blad. De steenrijke zakenman die zijn fortuin eerst maakte als model, heeft een vrouw en vier kinderen. Maar dat zijn niet de enige bewoners van zijn luxueuze villa. Er woont immers nog een hele harem van andere vrouwen op het domein. En ’s avonds als de kinderen slapen, gaat de lingerie aan. (lees hieronder verder)

“Elke nacht liggen er gemiddeld vier vrouwen in mijn bed”, klonk het een klein jaar geleden in een interview met het tijdschrift Ocean Road. “Veel slaap komt er niet aan te pas. Zo gedreven ik ben in de zakenwereld, zo fel ben ik ook in bed. Elke week bedenk ik wel een nieuw standje. Ik verwen mijn meiden. Wie goed wil zijn in bed, mag niet aan zichzelf denken.” (lees hieronder verder)

Hij oogstte vorige maand ook al kritiek omdat enkele dames een tatoeage op hun billen lieten zetten met het logo van zijn bedrijf. De commentaar dat het een teken van seksisme was om vrouwen als zijn eigendom te zien, pareerde hij door te zeggen dat de dames dat zelf hadden gedaan als onderdeel van een wedstrijd. De inzet daarvan was een toegangskaartje tot een van de beruchte feesten in zijn Candy Shop Mansion, met drank, topless dj’s en zelfs een vuurwerkshow. Daarvan doken foto’s op die niets aan de verbeelding overlieten.

