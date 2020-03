“Schaam je!” Belg die corona-ellende van dichtbij meemaakt in Italië, haalt fel uit naar feestvierende Belgen HAA

15 maart 2020

10u01

Bron: Facebook 828 Coronavirus Een Belg die in Noord-Italië woont, haalt scherp uit naar de Belgen die vrijdagavond nog op de lappen zijn geweest, luttele uren voordat de strenge coronamaatregelen van kracht gingen in ons land. “Willen jullie echt weten welke TRAGEDIES er zich in Italië afspelen? Willen jullie die ook in jouw land?”, schrijft Jelle De Bruyne op Facebook.

De Belgische overheid nam de draconische maatregelen precies opdat burgers afstand zouden bewaren tegenover elkaar, om te vermijden dat we in Italiaanse toestanden zouden belanden. Hét hoofddoel blijft immers de verdere verspreiding van Covid-19 voorkomen, om zo ons gezondheidssysteem niet te overbelasten.

Maar vrijdagavond, vlak voordat de strenge coronamaatregelen van kracht gingen, zetten veel landgenoten nog ‘een laatste keer’ de bloemetjes buiten. Tal van corona-parties werden op de valreep georganiseerd, initiatieven waar ook experts niet mee konden lachen. Die feestjes zullen een negatieve invloed hebben op de evolutie van het virus, klonk het onder meer.

“Had de dj een masker op?”

De feestvierende Belgen zijn ook een landgenoot die in Noord-Italië woont niet ontgaan. Op Facebook haalt de man, woonachtig tussen de steden Milaan en Bergamo, hard naar hen uit. “En goed gefeest vanavond?” pende Jelle De Bruyne in de nacht van vrijdag op zaterdag neer op Facebook. “Zo de laatste keer voor een hele tijd nog eens goed geboeft en gezopen? En iedereen nog eens goed vastgepakt, de hand geschud. En zeker anti-coronaslogans gebruld. Had de dj een masker op?”

De nonchalance die de man via sociale media te zien kreeg, zit de Belg zeer hoog. Van gezond verstand en burgerzin was volgens De Bruyne vrijdagavond geen sprake. “Nee, laten we het er nog eens van nemen vanavond, ‘before the end of the world’ schreef een feestvierder in Antwerpen. Schaam je!” Vervolgens beschrijft de landgenoot de corona-ellende waar Italië op dit moment tegen vecht.

“Arm Vlaanderen”

“De politie rijdt rond met megafoon en roept om binnen te blijven. Mijn zoon had schrik. Je moet je ook verantwoorden waarom je op straat bent, met officieel papier.” In winkels mogen nog slechts vier mensen tegelijk binnen, “met dus lange rij buiten”. Sommige ziekenhuizen focussen volgens De Bruyne volledig op het coronavirus. “Andere ziekenhuizen moeten kiezen wie te redden en behandelen, en wie niet.” Kankerpatiënten die bijvoorbeeld een lichte chemokuur moeten krijgen, worden weer naar huis gestuurd, aldus nog de in Italië wonende Belg, die zijn post eindigt met: “Buona notte, arm Vlaanderen. Ik voel me meer Italiaan vandaag.”

