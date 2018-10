“Saudi’s lokten Khashoggi naar Istanbul omdat ze hem in VS niet durfden doden” Trouwplan met Turkse verloofde bood kans journalist naar Istanbul te lokken LB

26 oktober 2018

10u07

Bron: Independent, Reuters, Washington Post 3 De in het Saudische consulaat in Istanbul vermoorde dissidente journalist Jamal Khashoggi werd door de Saudi’s naar daar gelokt omdat ze het niet aandurfden hem in de VS te doden. Dat stellen diplomatieke bronnen en een vriend van de journalist. Khashoggi wilde zijn scheidingspapieren regelen, zodat hij opnieuw zou kunnen trouwen, en kreeg te horen dat dit in het Saudische consulaat in Turkije moest gebeuren. “Het is duidelijk dat ze in de VS niet hadden durven doen wat ze in Istanbul deden”, aldus een vriend van Khashoggi. Volgens de Verenigde Naties werd Khashoggi het slachtoffer van een “buitengerechtelijke executie” waar de Saudische staat verantwoordelijk voor is.

Khashoggi wilde hertrouwen met zijn verloofde, de Turkse Hatice Cengiz, en dat zou de Saudi’s de kans hebben geboden hem naar Istanbul te lokken. Het plan hem te ontvoeren of te elimineren zouden ze uit vrees voor de repercussies (de VS is de belangrijkste bondgenoot van Saoedi-Arabië, red.) niet in de VS hebben willen uitvoeren. Dat stellen ook diplomatieke bronnen.

Trouw in Turkije

Aanvankelijk kreeg Khashoggi te horen dat hij de vereiste documenten om te scheiden in de Saudische ambassade in Washington kon oppikken, waar hij verbleef en als columnist voor The Washington Post werkte. Daar kreeg hij echter het advies de papieren op te halen in Turkije, teneinde ook in Turkije met zijn verloofde te kunnen trouwen. Cengiz vergezelde Khashoggi naar Istanbul, ze wachtte hem op toen hij in het consulaat aan zijn einde kwam.

Volgens verscheidene bronnen hadden de Amerikaanse inlichtingendiensten weet van de Saudische plannen om Khashoggi naar Saudi-Arabië te lokken en hem daar te arresteren. Onduidelijk is wanneer die informatie de inlichtingendiensten bereikte, maar de Amerikaanse diensten hebben klaarblijkelijk Khashoggi niet gewaarschuwd dat hij gevaar liep en dat de Saudi’s een val wilden opzetten voor hem.

Topjobs geweigerd

Bekend is wel dat een aantal functionarissen uit de directe omgeving van de Saudische kroonprins Mohammed al Salman de journalist herhaaldelijk verzocht terug te keren naar Saudi-Arabië. Ze boden hem daar prestigieuze en goedbetaalde jobs aan, die Khashoggi weigerde.

Zijn bezoeken aan het Saudische consulaat, om er zijn documenten in orde te brengen, gaven de Saudi’s volgens het Turkse onderzoek de kans waarop ze wachtten om hem te overmeesteren en te doden.

“Jamal was al verscheidene keren naar de Saudische ambassade in Washington DC geweest. Hij meende dat hij daar de vereiste documenten kon bekomen door aan te tonen dat hij gescheiden was. Ze zeiden hem echter dat hij naar Turkije moest om die zaak te regelen. Ik weet niet of het mensen uit DC of uit Riyad waren die hem naar Turkije stuurden”, aldus een vriend van de journalist. “Toen leek het een kwestie van bureaucratie, maar in het licht van wat daarna is gebeurd, is het heel verdacht.”

“Breng me de kop van die hond”, zo zou de opdracht van Saud al-Qahtani voor het doodseskader in Istanbul hebben geluid

“Het is duidelijk dat ze in de VS niet hadden durven doen wat ze in Istanbul hebben gedaan. Ze moeten gedacht hebben dat het makkelijker was hun plan in Istanbul uit te voeren. We weten nog altijd niet of de verantwoordelijken zullen berecht worden.”

Eén van de lieden die er bij Khashoggi op aandrong terug te keren naar zijn vaderland was Saud al-Qahtani, een vertrouweling van de kroonprins. Al-Qathani bood Khashoggi een post binnen de regering aan en een hoge functie in de administratie. Volgens verscheidene bronnen verzekerde hij Khashoggi herhaaldelijk dat hij niets te vrezen had in Saudi-Arabië.

Moord via Skype gedirigeerd

Daarnaast wordt ook beweerd dat het al-Qahtani was die de aanhouding, foltering en moord op Khashoggi in het consulaat in Istanbul via Skype dirigeerde. “Breng me de kop van die hond”, zou zijn opdracht voor het doodseskader geluid hebben.

Op sociale media had al-Qahtani aanvallen gelanceerd op vermeende vijanden van het koninkrijk, hij kondigde er aan dat ze “de prijs voor hun verraad zouden betalen.” Volgens de Saudische regering werd al-Qahtani na de moord op Khashoggi ontslagen, net als andere hooggeplaatste functionarissen. Achttien anderen werden aangehouden.

Hariri

Al-Qahtani is ook de man die naar verluidt de ondervraging van de Libanese premier Saad Hariri vorig jaar leidde nadat die in Saudi-Arabië was aangehouden. Hariri werd toen naar Saudi-Arabië gelokt om er met kroonprins Mohamed al Salman te praten. De ondervraging ging gepaard met verbaal en fysiek geweld. Hariri, die ook Saudisch staatsburger is, werd gedwongen in een tv-toespraak af te treden als Libanees premier. Pas na tussenkomst van de Franse president Macron werd Hariri vrijgelaten.

VN: “Buitengerechtelijke executie door Saudische staat”

Volgens de VN werd Khashoggi het slachtoffer van “een buitengerechtelijke executie” door de Saudische staat. Agnes Callamard, speciale VN-onderzoeker inzake terdoodveroordelingen, stelt dat degenen die de moord orchestreerden en uitvoerden “hoog genoeg geplaats waren om de Saudische staat te vertegenwoordigen”. De openbare aanklager in Saudi-Arabië verklaarde eerder dat de moord op de journalist een met voorbedachte rade werd uitgevoerd, kroonprins Mohamen bin Salman omschrijft de moord als “een gruwelijke misdaad die niet kan gerechtvaardigd worden.”