“Saudi-Arabië stopt executies van jonge criminelen” ES

26 april 2020

18u56

Bron: Belga 1 Saudi-Arabië zegt te gaan stoppen met het ter dood brengen van mensen die misdaden pleegden toen ze nog minderjarig waren. Dat meldt de mensenrechtencommissie van het land zondag op basis van een koninklijk decreet.

"Personen die de doodstraf hebben gekregen voor misdaden begaan als minderjarige, worden niet langer geëxecuteerd. In plaats daarvan krijgt hij of zij een celstraf van maximaal tien jaar in een jeugdgevangenis", aldus de voorzitter van de mensenrechtencommissie.

Een paar dagen geleden meldde het Britse persbureau Reuters al dat Saudi-Arabië een einde gaat maken aan stok- en zweepslagen als strafmaatregel. De afranselingen worden vervangen door een celstraf en/of een boete. Volgens een officieel document dat Reuters inzag, is deze beslissing "een uitbreiding van de mensenrechtenhervormingen die zijn ingezet door koning Salman en onder toezicht staan van kroonprins Mohammed bin Salman.”

Amnesty International liet daarop weten dit "een klein stapje" in de goede richting te vinden, maar ook te zullen afwachten of het geen lege pr-praat is om het imago van Saudi-Arabië in het buitenland op te poetsen.

Bekijk ook: “Twee prinsen Saudi-Arabië opgepakt voor beramen coup”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

Opgesloten Saudische prinses slaat noodkreet: “Ik ben ontvoerd zonder uitleg, dit kan mijn dood worden”