"Satan in een rompertje": vader vermoordde baby amper twee weken na adoptie 12u42

Bron: BBC, Daily Mail, The Times 1 rv De beklaagde Matthew Scully-Hicks heeft verklaard dat Elsie's adoptiezus achter de verwondingen zat. Een Britse fitnessinstructeur moet zich in de rechtbank verantwoorden voor de mishandeling van een meisje van 18 maanden. De kleine Elsie overleed vier dagen nadat Matthew Scully-Hicks (31) de hulpdiensten belde aan haar verwondingen. Ze was amper twee weken geadopteerd door de beklaagde en zijn man. Matthew had haar voorafgaand aan de feiten "satan in een rompertje" genoemd.

Elsie werd enkele dagen na haar geboorte in november 2015 weggehaald bij haar moeder, die drugsverslaafd was, om op 10 maanden bij de familie Scully-Hicks te belanden. Het koppel heeft haar officieel op 12 mei 2016 geadopteerd. Matthew had zijn job opgegeven om voor de twee kinderen - Elsie had nog een adoptiezusje - te zorgen. Zijn man Craig Scully-Hicks runde een bedrijf. Amper twee weken na de adoptie liep de baby de dodelijke verwondingen op. Volgens de artsen was Elsie gezond, maar verliep haar ontwikkeling wat trager dan bij leeftijdsgenootjes. Zo leerde ze pas op latere leeftijd stappen.

Volgens de verdediging is Scully-Hicks schuldig aan de mishandeling van Elsie, met de dood tot gevolg. Ze had een gebroken been, enkel, gebroken ribben en een fractuur aan de schedel opgelopen. Niet veel later belde hij de hulpdiensten omdat ze niet meer bij bewustzijn was. Aan de telefoon klonk hij duidelijk overstuur en zei hij 'Oh my God' en 'Dit is vreselijk'. Vijf verschillende dokters hebben het autopsieverslag doorgenomen en zij zijn het erover eens dat de gebroken ribben en de schedelfractuur een gevolg zijn van heftig geschud. Het meisje overleed uiteindelijk aan de gevolgen van een hersenbloeding.

Diva

De onderzoekers vonden berichtjes van de vader die suggereerden dat hij worstelde met de opvoeding van de kinderen. In september 2015 - 11 dagen nadat Elsie geplaatst werd bij de familie en acht maanden voor ze officieel geadopteerd werd - stuurde hij een berichtje waarin hij schreef dat ze een echte diva was, wat hij irritant vond. Niet veel later sms'te hij dat hij door de hel ging met Elsie. "Ze schreeuwde 10 minuten lang zonder stoppen. Nu is ze net gestopt, maar ze zal vast en zeker opnieuw beginnen vanavond." Buren hoorden hem regelmatig roepen dat ze haar mond moest houden en zwijgen. In de rechtbank voegde de advocaat van de aanklager eraan toe: "We vermoeden dat die fatale dag niet de eerste keer was dat hij geweld heeft gebruikt, want ze had in het verleden ook al ernstige verwondingen opgelopen."

Adoptiezus

De jury hoorde hoe de beklaagde met Elsie naar de dokter was gegaan voor een breuk boven haar rechterenkel in november 2015. De beklaagde zou drie verschillende verklaringen voor haar verwondingen hebben gegeven. In de drie maanden die daarop volgden, werden bij Elsie verschillende keren verwondingen aan haar hoofd vastgesteld. En Matthew zou gelogen hebben dat hij hiermee naar de dokter was gegaan. De vader zou ook gesuggereerd hebben dat de adoptiezus van Elsie haar pijn had gedaan.

Hicks ontkent de beschuldiging van moord. De uitspraak zou pas voor binnen 5 weken zijn.