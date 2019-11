“Sardientjes”-protestbeweging tegen Salvini zwelt aan in Italië

kv

19 november 2019

21u17

Bron: Reuters, The Guardian 0 In de Noord-Italiaanse stad Modena hebben zo’n 7.000 mensen gisteren in stilte betoogd tegen het beleid van vicepremier Matteo Salvini. Het is het tweede protest van de nieuwe, groeiende “sardientjes”-beweging in slechts enkele dagen tijd en later deze week worden nog meer acties gepland. De betogers kunnen zich niet identificeren met de retoriek van de extreemrechtse leider.

De “sardientjes” ontstonden vorige week in Bologna, toen een groepje van vier vrienden andere mensen uitnodigde om zich aan te sluiten bij een betoging tegen de Lega Nord van Matteo Salvini. De partij wordt steeds populairder in de noordelijke regio Emilia-Romagna, waar links al jarenlang de plak zwaait.

Naar schatting 12.000 à 15.000 mensen gaven donderdag gehoor aan de oproep en verzamelden zich op het centrale plein van Bologna uit protest tegen Salvini, wiens anti-immigratieretoriek en Italië-eerst-beleid veel aanhang vindt onder kiezers.



“We besloten om te proberen om 6.000 mensen te verzamelen op de Piazza Maggiore”, zegt Andrea Garreffa, een van de vier vrienden. “Uiteindelijk kwamen er tussen de 12.000 en 15.000 mensen. Er waren mensen van alle leeftijden, opeengepakt als sardientjes in de regen. Hun aanwezigheid was een boodschap van verzet tegen de haat die extreemrechts naar Emilia-Romagna brengt.”

Sardientjes

“Aan degenen die het luidst roepen, antwoorden we door zo stil te zijn als vissen, maar in een school, opeengepakt. Wij zijn met meer dan zij”, zegt Mattia Santori (32), ook een van de organisatoren van het protest. Sommige betogers hielden kartonnen sardientjes omhoog en de naam bleef plakken.

In Modena trotseerden maandag nog eens zo’n 7.000 mensen de regen voor een stilzwijgend protest tegen Salvini. Met de hashtag “sardine” werden vandaag in de hele regio betogingen aangekondigd, waaronder in Reggio Emilia op zaterdag en in Rimini op zondag.

De beweging breidt zich nu ook uit buiten Emilia-Romagna, want ook in Firenze (Toscane), Milaan (Lombardije) en Palermo (Sicilië) wordt opgeroepen tot “sardientjes”-betogingen.

Peilingen

Het ziet er volgens de polls naar uit dat Salvini op 26 januari de verkiezingen in de regio zal winnen. Volgens Salvini, die momenteel ook minister van Binnenlandse Zaken is in de regering van premier Giuseppe Conte, moet links in dat geval uit de centrale regering stappen en zo de weg vrijmaken voor nationale verkiezingen. Uit de peilingen blijkt immers dat de Lega Nord de meest populaire partij in Italië is en dat rechts de nationale verkiezingen zou winnen.

“Salvini heeft gezegd dat Emilia-Romagna moet bevrijd worden van links”, aldus Garreffa. “Maar heel Italië werd aan het einde van WOII bevrijd van donkere krachten. We hoeven niet bevrijd te worden. We zijn een vrij volk en als vrije individuen komen we hier samen omdat de basiswaarden van participatie en democratie in het gedrang zijn”.

Links

Salvini beschuldigt de linkse Democratische Partij (PD) ervan achter de beweging te zitten, maar de organisatoren ontkennen dat. Ze willen enkel hun verzet uiten tegen het populisme dat momenteel terrein wint in Italië, na de economische stagnering en dalende lonen van de voorbije jaren, klinkt het. “De sardientjes willen enkel de verschuiving naar het populisme tegenhouden”, reageert Santori. “We proberen de mensen die het beu zijn dat hun waarden met de voeten getreden worden, wakker te schudden.”

Ook de heersende PD en hun coalitiepartner de Vijfsterrenbeweging houden zich momenteel afzijdig. Leiders van de PD hebben echter wel al positief op de betogingen gereageerd.