"Saoedische journalist Khashoggi gefolterd en onthoofd"

17 oktober 2018

11u27

Bron: Belga 16 De Saoedische journalist Jamal Khashoggi is in het consulaat van zijn land gefolterd en vervolgens "onthoofd". Dat schrijft het Turkse dagblad Yeni Safak vandaag, dat beweert dat het audio-opnames van de feiten in handen kreeg.

Op 2 oktober ging de journalist naar het Saoedische consulaat in Istanboel om de nodige administratieve stappen te zetten voor zijn huwelijk. Sindsdien is hij verdwenen. Het regeringsgezinde Turkse dagblad Yeni Safak had naar verluidt toegang tot audio-opnames van wat er zich op het consulaat heeft afgespeeld, maar zegt niet hoe het die opnames in handen heeft gekregen. Daaruit zou blijken dat Khashoggi tijdens een verhoor is gefolterd en dat zijn vingers zijn afgesneden door Saoedische agenten. Vervolgens is de man volgens het dagblad "onthoofd".

Opnames

Verschillende media, waaronder de Washington Post waarvoor Khashoggi schreef, hadden al bericht over het bestaan van de audio- en video-opnames die zouden bewijzen dat de journalist werd "ondervraagd, gemarteld en vervolgens gedood" in het consulaat. Maar het is de eerste keer dat een Turks medium zegt toegang te hebben tot de opnames.

Volgens Yeni Safak is de Saoedische consul Mohammad Al-Otaibi te horen in de opnames. Hij zou gezegd hebben: "doe dat buiten, jullie gaan me in de problemen brengen". Waarop een niet-geïdentificeerd individu antwoordt: "als je wil leven wanneer je terugkeert naar Saoedi-Arabië, zwijg dan". Al-Otaibi heeft dinsdag Istanboel verlaten.

“Ondervraging”

Amerikaanse media berichten dat Saoedi-Arabië overwoog om de moord op de journalist toe te geven en te verklaren dat het om een uit de hand gelopen ondervraging gaat. Ankara heeft Riyad ervan al beschuldigd de journalist te hebben vermoord door een speciaal team te sturen naar Turkije, maar de Saoedische autoriteiten ontkennen dat.