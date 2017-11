"Saoedi-Arabië verklaart Libanon en Hezbollah de oorlog" FT

16u59

Bron: Reuters 0 AFP Honderden mensen volgen de toespraak van Hezbollah-leider Hassan Nasrallah op groot scherm in de Libanese hoofstad Beiroet. Volgens Hezbollah-leider, Hassan Nasrallah, heeft Saoedi-Arabië de oorlog verklaard aan Libanon en Hezbollah. Dat heeft hij in een televisietoespraak meegedeeld.

Nog volgens Nasrallah wordt de pas afgetreden premier van Libanon, Saad al-Hariri, opgesloten in Saoedi-Arabië. Die vluchtte uit Libanon omdat hij een aanslag vreesde op zijn leven. De sjiitische Hezbollah-leider eist dat de politicus onmiddellijk terugkeert naar Libanon. Volgens de Saoedi's kan dat ook, zij zeggen dat hij geen huisarrest heeft.

De spanningen tussen de twee landen escaleren nadat Al-Hariri, door zijn vlucht, het land in een politiek crisis dompelde. Volgens de Hezbollah-leider zoekt Saoedi-Arabië een nieuwe premier met dezelfde visie als zijzelf. Hezbollah is sjiitisch, Saoedi-Arabië overwegend soennitisch, net als de afgetreden premier.

VN-topman Antonio Guterres heeft intussen laten weten zich ernstig zorgen te maken over de situatie tussen de twee landen. De secretaris-generaal waarschuwt bij een nieuw conflict voor verwoestende gevolgen voor het gebied. Ook de Verenigde Staten en Frankrijk hebben gereageerd. De VS vraagt partijen binnen en buiten Libanon om de integriteit en onafhankelijkheid van het land te respecteren. Frankrijk wil dat Al-Hariri de kans krijgt om zijn"essentiële rol" in Libanon te blijven vervullen.