"Saoedi-Arabië onderschept opnieuw raket vanuit Jemen"

18 juni 2018

De Saoedi-Arabische luchtafweer heeft gisteren een raket onderschept die was afgevuurd vanuit een door de Houthi-rebellen gecontroleerde zone in Jemen. Dat melden de staatsmedia van Saoedi-Arabië, dat een internationale coalitie leidt die bombardementen uitvoert tegen de Houthi's in het door een burgeroorlog getroffen land.