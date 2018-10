's Werelds langste lijnvlucht na trip van 19 uur aangekomen in New York KVDS

12 oktober 2018

20u18

Bron: Belga 2 In New York is de langste lijnvlucht ter wereld aangekomen. Het toestel van luchtvaartmaatschappij Singapore Airlines vertrok gisteren voor het eerst in vijf jaar weer vanuit Singapore met bestemming the Big Apple. Het legde 16.700 kilometer af en was bijna 19 uur onderweg.

Singapore Airlines vloog eerder al tussen Singapore en New York. De route werd in 2013 afgeschaft omdat de maatschappij de vliegtuigen die ze op de verbinding inzette - Airbus A340-500's - buiten dienst stelde. De verbinding wordt nu uitgevoerd met een Airbus A350-900 ULR. ULR staat voor 'ultra long range' of een versie die extra ver kan vliegen.

Ticket

Vlucht SQ22 steeg om 23.37 uur plaatselijke tijd op in Singapore en landde vrijdag om 5.29 uur op Newark Airport. Er waren twee piloten en twee copiloten aan boord en ook het cabinepersoneel werkte in shiften. Er waren 161 passagiers aan boord, 67 in business class en 94 in premium economy class. Er is geen gewone economy class aan boord.





Voor een ticket in premium economy telden de passagiers 3.500 Singaporese dollar (2.200 euro) neer, voor business class 7.500 Singaporese dollar (4.700 euro).