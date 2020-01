's Werelds kleinste man overleden op 27-jarige leeftijd AW

17 januari 2020

19u55

Bron: AD.nl 0 De kleinste man op aarde, die op eigen kracht kon lopen, is op 27-jarige leeftijd overleden. Khagendra Thapa Magar stierf in het ziekenhuis in Nepal aan de gevolgen van een zware longontsteking, meldt zijn stichting.

Khagendra kreeg door zijn geringe lengte een plek op de recordlijst van het gezaghebbende Guinness World Records (GWR). Hij was op zijn achttiende verjaardag 67,08 centimeter lang. Dat leverde hem de titel op van kleinste man die op eigen kracht kon bewegen. De circa 7 centimeter kleinere Junrey Balawing kan volgens de organisatie niet zonder hulp staan of lopen.

(Lees verder na de foto)

De vader van Khagendra stelde volgens GWR dat zijn zoon bij de geboorte “zo klein was, dat hij in de palm van je hand paste”. “Het was daardoor erg moeilijk om hem in bad te doen”. Khagendra kampte de afgelopen jaren volgens vrienden met tal van medische problemen.

“Het leven kan uitdagend zijn als je slechts zes kilo weegt en niet in een wereld past die is ingericht op de gemiddelde persoon”, zegt GWR-hoofdredacteur Craig Glenday. Toch probeerde Khagendra volgens hem alles uit het leven te halen. De titel voor de kortste mobiele man, gaat nu naar de circa 70 centimeter lange Edward Hernandez.