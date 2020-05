Russische tienerzussen die gewelddadige vader vermoordden riskeren nog steeds aanklacht voor moord kv

13 mei 2020

18u08

Bron: BBC, Moscow Times 0 In Rusland weigeren speurders de aanklacht voor moord te laten vallen tegen drie tienerzussen die hun vader vermoordden in zijn slaap. Eerder dit jaar stelde het kabinet van de openbare aanklager dat de meisjes jarenlang door hun vader mishandeld en seksueel misbruikt werden en dat de moord daarom moet beschouwd worden als “noodzakelijke zelfverdediging”. Daarmee zou de zaak afgesloten moeten zijn, maar de onderzoekers weigeren zich daar nu bij neer te leggen.

Maria, Angelina and Krestina Khachaturyan werden in juli 2018 gearresteerd voor de moord op hun vader, die ze hadden aangevallen met een mes, hamer en pepperspray. Aan de speurders vertelden ze dat hun vader hen jarenlang had misbruikt en hen gegijzeld hield in hun eigen woning.



De moeder van de meisjes was al jaren geleden uit de woning weggevlucht. Ze is de voorbije jaren meermaals naar de politie gestapt om het geweld te melden, maar werd telkens genegeerd, vertelde ze aan de BBC.

Overeenstemming nodig

In januari oordeelde de openbare aanklager dat de zussen “geslagen en constant vernederd, bedreigd en misbruikt werden en slachtoffer waren van fysiek en seksueel geweld” en bijgevolg een “defensieve reactie” ontwikkelden. Hun ervaring maakte dat ze zichzelf “beschermden op elke mogelijke manier”. De onderzoekers zijn het daar echter niet mee eens.



“Het onderzoekscomité voerde een bijkomend onderzoek en kwam tot dezelfde vaststelling”, zegt advocaat Alexei Lipser, die een van de zussen verdedigt. Dat betekent dat de aanklacht van moord met voorbedachten rade tegen de meisjes behouden blijft. Aangezien er geen nieuwe bewijzen zijn, is de advocaat ervan overtuigd dat ook de openbare aanklager zijn oordeel niet zal wijzigen. “Nu moeten de onderzoekers ofwel instemmen met de openbare aanklager en de aanklacht veranderen (in wettelijke zelfverdediging, red.) of gaat het heen en weer”, aldus de advocaat.

De zaak kan pas voor de rechter verschijnen als beide partijen het eens raken over de aanklacht. De drie zussen wonen gescheiden van elkaar in Moskou in afwachting van hun proces en mogen niet met elkaar communiceren.



De twee oudere zussen riskeren tot 20 jaar cel als de zaak uiteindelijk zou behandeld worden in de rechtbank. Aangezien Maria op het ogenblik van de feiten minderjarig was, wegen de feiten voor haar minder zwaar door.

Aanscherping wetten tegen huiselijk geweld

De zaak zorgt in Rusland voor veel beroering. In een petitie die door meer dan 350.000 mensen werd ondertekend, werd vorig jaar opgeroepen tot de vrijlating van de meisjes.

In het hele land weerklinken ook oproepen om de wetten tegen huiselijk geweld aan te scherpen. Volgens critici wordt huiselijk geweld in het Russische rechtsstelsel immers oogluikend toegestaan, waardoor de tieners gedwongen werden om zichzelf te verdedigen. Er wordt nu ook gepleit voor de intrekking van een wet uit 2017 die huiselijk geweld bij een eerste aanklacht niet strafbaar stelt.