"Russische spion werkte tien jaar lang in het hart van de Amerikaanse ambassade in Moskou" IB

03 augustus 2018

00u53

Bron: The Guardian 0

De Amerikaanse contraspionagediensten hebben ontdekt dat een Russische spion minstens tien jaar lang onopgemerkt in het hart van de Amerikaanse ambassade in Rusland heeft kunnen werken. Dat meldt The Guardian.

De Russische vrouw werd door de Amerikaanse geheime dienst aangenomen en zou toegang gehad hebben tot het intranet en de emailsystemen van het agentschap. Op die manier had ze toegang tot zeer vertrouwelijk materiaal, waaronder de dagprogramma’s van de president en vicepresident en hun vrouwen.

De vrouw werkte al jaren voor de Geheime Dienst (Secret Service) toen ze in 2016 tijdens een routineonderzoek door twee inspecteurs van de regionale veiligheidsdienst (RSO) als verdacht werd gemarkeerd. De onderzoekers kwamen erachter dat de vrouw regelmatig onbevoegde ontmoetingen had met leden van de FSB, de Federale Veiligheidsdienst van de Russische Federatie: dit werd als zeer verdacht gezien.

In januari 2017 werd de alarmbel geluid door de RSO, maar de Geheime Dienst begon zelf geen onderzoek. In plaats daarvan werd de vrouw pas maanden later in stilte de wacht aangezegd, mogelijk om reputatieschade te beperken.

The Guardian meldt dat volgens een bron binnen de spionagediensten de vrouw pas afgelopen zomer werd ontslagen nadat haar veiligheidsmachtiging werd ingetrokken. Omdat rond die tijd zo’n 750 andere veiligheidsmensen werden ontslagen nadat de VS strenge maatregelen tegen Rusland nam, kon de vrouw relatief onopgemerkt vertrekken. “De geheime dienst probeert de veiligheidsbreuk te verbergen door haar te ontslaan”, zegt de bron aan The Guardian. “Maar de schade was al geleden. Het hogere management van de geheime dienst heeft echter geen intern onderzoek gedaan om de schade die ze heeft aangericht te onderzoeken en te zien of ze andere potentiële spionnen heeft aangeworven. Enkel een intensief onderzoek door een onafhankelijk instituut kan de schade die ze heeft aangericht volledig in kaart brengen.”

Minimaliseren

In een reactie probeert de Amerikaanse Geheime Dienst de rol en het ontslag van de vrouw te minimaliseren, maar het ontkent niet ze als een potentiële mol wordt gezien. "De Amerikaanse Geheime Dienst erkent dat alle Foreign Service Nationals (FSN's), buitenlanders in dienst van de Secret Service, beïnvloed kunnen worden door buitenlandse spionnen. Dit is vooral het geval in Rusland. Om die reden worden deze mensen op zo'n manier gemanaged dat de belangen van de Verenigde Staten en de Geheime Dienst op alle mogelijke manieren beschermd zijn. Hun taken zijn gelimiteerd tot vertalen, tolken, culturele begeleiding, administratieve hulp en communicatie."

"In Moskou was de taak van de buitenlandse medewerkers om onze mensen en ons agentschap te begeleiden in hun contact met de Russische regering, de Russische veiligheidsdienst (FSB) het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken (MVD) en de Russische Federale Veiligheidsdienst (FSO) in het belang van de Secret Service. Op geen enkel moment, in geen enkel bureau van de Geheime Dienst, zijn buitenlandse medewerkers op posities geplaatst waarop ze toegang hebben tot geklasseerde nationale veiligheidsinformatie."

Verder wenste de Geheime Dienst volgens The Guardian geen commentaar te geven "op personeelszaken en hebben we geen informatie over dit veronderstelde incident."

The Guardian weet de naam en de functie van de mogelijke spionne. De vrouw reageerde echter niet op meerdere verzoeken om haar rol binnen de ambassade en de aantijgingen tegen haar te bespreken.