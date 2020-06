“Russische premies aan talibanstrijders leidden tot dood Amerikaanse militairen” IB

29 juni 2020

03u58

Bron: ANP, Washington Post 0 Russische premies die werden aangeboden aan talibanstrijders om coalitietroepen in Afghanistan te vermoorden, zouden hebben geleid tot de dood van verschillende Amerikaanse militairen. Dat blijkt uit inlichtingen die zijn verzameld door Amerikaanse militairen tijdens verhoren van militanten die de afgelopen maanden zijn gevangengenomen.

Dat meldt The Washington Post vandaag op basis van bronnen die op de hoogte zijn van de kwestie.

Hoeveel Amerikanen of soldaten van de coalitietroepen hierdoor het leven hebben gelaten is onduidelijk. In 2018 zijn 10 Amerikaanse militairen gesneuveld door vijandelijk geweer of geïmproviseerde bommen, in 2019 lag dat aantal op 16. In een aantal gevallen was er sprake van incidenten met Afghaanse veiligheidstroepen waarbij wordt aangenomen dat die waren geïnfiltreerd door de taliban.

Discussies

De informatie uit de verhoren kwam eind maart ter sprake in een overleg op hoog niveau in het Witte Huis, melden bronnen aan de krant. De bijeenkomst leidde tot discussies over hoe om te gaan met de kwestie. De voorgestelde reacties varieerden van diplomatieke uitingen van afkeuring tot het opleggen van sancties aan Rusland.

De speciale Amerikaanse gezant voor Afghanistan, Zalmay Khalilzad, gaf er de voorkeur aan de Russen rechtstreeks met de kwestie te confronteren, terwijl sommige functionarissen van de nationale veiligheidsraad die zich bezighouden met Rusland niet onmiddellijk actie wilden ondernemen, aldus een functionaris die anoniem wil blijven aan The Washington Post.

“Trump niet op de hoogte”

Het Witte Huis ontkende zaterdag dat president Donald Trump op de hoogte was van inlichtingen die zouden aantonen dat Rusland premies heeft beloofd aan talibanstrijders in Afghanistan om Amerikaanse militairen te doden.