“Russische oppositieleider Navalny zal vergiftiging overleven” Redactie

24 augustus 2020

08u06

Bron: AD.nl 2 De Russische oppositieleider Aleksej Navalny gaat de gifaanval overleven. Dat heeft Jaka Bizilj van de Duitse organisatie Cinema for Peace gezegd tegen de Duitse krant Bild. Gisteren meldde Bizilj nog dat de toestand van Navalny “zeer zorgwekkend” was.

Volgens de voorzitter van Cinema for Peace gaat Navalny de gifaanval overleven, maar zal hij maandenlang niet in staat zijn om zijn werk als politicus op te pakken. Bizilj haalde met zijn organisatie de Kremlin-criticus op uit een Russisch ziekenhuis in Omsk.

De 44-jarige oppositieleider moest naar Duitsland voor verdere medische behandeling, nadat hij afgelopen week in coma raakte. Hij ligt sinds gisteren in het Charité in Berlijn, een van de grootste universiteitsklinieken van Europa. Vanuit het ziekenhuis zijn nog geen mededelingen gedaan over de toestand van Navalny.



De artsen in de Siberische stad Omsk, die als eersten Navalni hebben behandeld, zeiden vanmorgen dat zij het zijn die het het leven van Navalni hebben gered.



Het Duitse team van Navalny had aangekondigd om gisterenavond via YouTube een briefing te houden waarin “alles zou worden besproken wat we tot nu toe weten over Aleksej’s vergiftiging”. De briefing werd geannuleerd, omdat het team er toch nog niet klaar voor was, zo schreven perssecretaris Kira Yarmysh en campagnehoofd Leonid Volkov op Twitter.

Vergiftigd

Navalny raakte donderdag bewusteloos aan boord van een vliegtuig. Volgens zijn woordvoerder was de thee die hij voorafgaande aan de vlucht dronk vergiftigd. De oppositieleider stapte vervolgens op het vliegtuig naar Moskou. Dat toestel maakte een noodlanding toen zijn toestand verslechterde. Volgens de Russische artsen heeft Navalny een stofwisselingskwaal.

Er werd eerder deze week lang gediscussieerd over het feit of Navalny wel vervoerd mocht worden. De woordvoerster van Navalny zei eerder dat Russische artsen toestemming hadden gegeven voor de verplaatsing, maar zich vervolgens bedachten. Ze denkt dat het Kremlin daarachter zit, maar de Russische autoriteiten ontkennen dat. De woordvoerster van Navalny betoogt dat het erop lijkt dat de artsen in Omsk geen idee hebben waar Navalny aan lijdt en ze blijft erbij dat hij is vergiftigd.

Volgens bronnen zou Navalny al langer bang zijn geweest voor een vergiftiging. Zo sliep hij zelf nooit in de hotelkamer die onder zijn naam was geboekt.

Staatsbescherming

Navalny staat onder Duitse staatsbescherming tijdens zijn behandeling in het Berlijnse ziekenhuis, aldus de Duitse politie gisteren. “De staat heeft de politiebescherming van Aleksej Navalny overgenomen”, zei een woordvoerder van de regering.

De Duitse regeringsfunctionaris belast met de betrekkingen met Rusland, Dirk Wiese, eiste een volledige uitleg van de omstandigheden rond de ziekte van Navalny. “Er is een beschuldiging van vergiftiging. De snelle achteruitgang in de gezondheidstoestand van Navalny moet plausibel en transparant verduidelijkt worden met de medewerking van de Russische autoriteiten”, zei hij.

Lees ook:

Hoe Navalny de nachtmerrie van het Kremlin werd (+)

Oppositieleider in coma na kopje thee: als er een Rus vergiftigd wordt, is Poetin meteen hoofdverdachte (+)