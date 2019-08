"Russische luchtaanval doodt 13 burgers in vluchtelingenkamp"

16 augustus 2019

Bron: Belga

Dertien burgers onder wie vier kinderen zijn om het leven gekomen in een luchtaanval van Rusland op een kamp met ontheemden in het noordwesten van Syrië. Dat meldt het Syrische Observatorium van de Mensenrechten (SOHR). Rusland is een bondgenoot van Damascus.