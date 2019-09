“Russische langeafstandraket zal tegen 2025 klaar zijn” kv

11 september 2019

20u50

Bron: Belga 0 "Ondanks alle tegenslagen bij de tests tot nu toe heeft Rusland in 2025 een nieuwe raket met nucleaire lading voor de zeer lange afstand klaar. Dat is sneller dan een eerdere inschatting van de Amerikaanse regering, meldt de Amerikaanse nieuwszender CNBC op basis van bronnen bij de Amerikaanse geheime diensten.

Rusland heeft tot nu toe alleen mislukte tests gedaan met nieuwe types raketten. Vorige maand vielen in Rusland nog zes doden toen in een week tijd twee rakettests mislukten. Bij zeker een van de twee ontploffingen werd radioactieve straling gemeten.

Volgens CNBC is in de rapporten van de geheime diensten te lezen dat de Verenigde Staten denken dat de raketten, ondanks alle tegenslagen, over zes jaar gebruiksklaar zijn.