"Russische journaliste die werd neergestoken slachtoffer van een 'gek'" EB

14u14

Bron: AFP, TASS 0 EPA Tatjana Felguengauer. Tatjana Felguengauer, de journaliste van het Russische radiostation 'Echo Moskvy' ('Echo van Moskou'), die gisteren werd neergestoken, was het slachtoffer van een "gek". Dat meldt het Kremlin, dat benadrukt dat de steekpartij niets te maken heeft met een vijandig klimaat tegenover de kritische media in Rusland.

"Een poging doen om dit tragische gebeuren, dat gelinkt is aan de uitdrukking van waanzin, te verbinden met iets anders is volgens ons niet logisch of correct", aldus Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov, die eveneens opriep om het incident geen politieke tint te geven. Critici hebben naar aanleiding van de steekpartij een haatklimaat tegenover de onafhankelijke media veroordeeld, dat gevoed zou worden door het regime.

